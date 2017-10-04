Фото: если душа просит нестандартных решений, а стены уже заняты — помогут необычные потолки

Потолок — важная составляющая любого интерьера. От его дизайна и конструкции во многом зависит настроение и восприятие пространства. Поэтому не спешите потолок красить потолок белой краской — рассмотрите и другие варианты, предлагает Houzz.ru.
Самый простой способ превратить обычный потолок в необычный — выкрасить его в яркий цвет. Например, в желтый: пусть себе освежает интерьер и добавляет тепла дневному свету. А если поддержать цвет потолка в предметах обстановки — он не будет выглядеть чужеродно.
Пластическая структура натяжного потолка позволяет играть и с формой покрытия. Балки и другие конструктивные элементы создают выгнутую поверхность. А глянцевая фактура подчеркивает изгибы благодаря зеркальному эффекту. И никто уже не смотрит на скромные диваны и минималистичный столик. Все внимание — на потолок.
Зеркала на потолке, контрастные цвета и даже черный, отделка деревянными панелями, в том числе набирающее обороты модное направление рециклинг - использование старых досок, реек, ящиков...
Фото: houzz.ru
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