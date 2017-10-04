Вира Конык: защитить слабых – обязанность общества и власти

Как-то в солнечный летний день я встретила в Кадриорге свою знакомую, которая радостно сообщила: «Вот впервые вывела своего сына погулять на свежем воздухе». Дело в том, что у ее взрослого ребенка генетическое заболевание, вследствие чего он полностью недееспособен. Живет знакомая со своим сыном в обычной многоэтажке в Ласнамяэ и до сих пор там не было возможности вывозить инвалидную коляску из дома. Недавно в их подъезде установили специальное приспособление для спуска-подъема, и знакомая смогла вывезти сына на улицу. И она была счастлива, что такое случилось!

Сколько людей, наших с вами сограждан, не могут не только посещать театры, концерты, другие мероприятия, а просто дышать свежим воздухом – разве что из окна квартиры. Мы не знаем, сколько их... Из-за того, что на улицах редко встречаем инвалидов, создается впечатление, что их очень мало. А между тем, людей с ограниченными возможностями (разной степени) в Эстонии насчитывается свыше 10 процентов от общей численности населения!

Многие из них могут передвигаться только на колясках; но эти люди тоже хотят жить как можно более полноценной жизнью, и они на это имеют право. Есть такая поговорка: «Сытый голодного не понимает» - ее можно применить и к данной теме. Видя человека в инвалидной коляске, часто ли мы задумываемся о том, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы просто побыть среди гуляющих в парке? Все ли сделано нами для того, чтобы наши с вами сограждане не чувствовали себя изгоями в этом мире?

Может быть, я, как и большинство людей, не особенно задумывалась бы над этим вопросом, если бы в кругу моих знакомых не появилась беда – родился ребенок с тяжелым генетическим заболеванием. Увидела, как тяжело приходится их родителям – помимо огромной моральной травмы, им приходится сталкиваться с массой каждодневных бытовых проблем.

Посещая разные страны, я стала обращать внимание на то, какие условия созданы обществом, государственной и местными властями для того, чтобы обеспечить максимально полноценную жизнь людям с ограниченными возможностями, особенно больным детям и их родителям или другим опекунам.

Очень ценным в этом отношении является опыт Дании, в частности, Копенгагена. В датской столице всюду на тротуарах сделаны пандусы, в новых жилых домах и общественных зданиях установлены лифты, в которых помещается инвалидная коляска. На лифте можно также спуститься в метро (удобно не только для инвалидов, а и для родителей с колясками, а также пассажиров с тяжелыми сумками). С коляской можно ездить в автобусе, зайти в поезд метро. Детей с ограниченными возможностями можно без проблем определить в специальный садик и школу, где ими занимается большой штат воспитателей и учителей (в группе с 6 детьми есть 3-4 воспитателя). Многие услуги оплачивает государство и местное самоуправление.

Такую инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями нужно создавать и в городах Эстонии. Местные самоуправления должны уделять этому вопросу гораздо больше внимания. В Таллинне что-то, конечно, делается, но этого явно недостаточно. О степени развития и зрелости общества в большой мере судят по отношению к своим более слабым согражданам. Мы все, и власти в первую очередь, должны защитить тех, кто сам не в состоянии позаботиться о себе.