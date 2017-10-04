У «Фукусимы» нашли неожиданный источник радиации

Цезий-137 представляет собой радиоактивный изотоп цезия, который образуется при делении ядер в реакторах АЭС. Он является одним из главных компонентов загрязнения биосферы и при высоких концентрациях представляет смертельную опасность для человека.

Сбор проб песка и грунтовых вод на побережье префектуры Фукусима и их анализ проводился в 2013-2016 годах. Оказалось, что уровень радиоцезия в солоноватых грунтовых водах были примерно в 10 раз выше, чем в гавани у самой АЭС. По словам ученых, после катастрофы в 2011 году в окружающую среду было выброшено большое количество радионуклидов, которые попали в морское течение и были распространены по берегу.

Отмечается, что обнаруженный источник радиации не представляет серьезной опасности для здоровья населения. С волнами и приливами цезий вымывается обратно в океан.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей.