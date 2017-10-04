Курьез: недвижимость на Сааремаа продается всего за 16 000 евро!

Гектар закрепленной земли, трехэтажный каменный дом, до Курессааре всего 17 километров и даже парковка бесплатная. В чем подвох этого объявления на портале недвижимости KV.EE?
А дело в том, что этот гектар, а точнее, 10 031 м² земли имеет сельскохозяйственный статус. А это значит, что на участке можно сажать пшеницу и картошку, может быть - разводить кур и коров, но нельзя строить жилые дома. Чтобы изменить статус, потребуется время, деньги и помощь юристов.
Как же так?! - воскликните вы и будете совершенно правы. Каменное трехэтажное строение, которое, судя по описанию и фотографиям, находится на участке, это - разрушенная старая мельница голландского типа.
Фото: KV.EE
А что же касается наличия бесплатной парковки, то эту информацию следует воспринимать как тонкую шутку маклера. Убедиться в том, что мельница на самом деле продается, можно на странице KV.EE.