Курьез: недвижимость на Сааремаа продается всего за 16 000 евро!

А дело в том, что этот гектар, а точнее, 10 031 м² земли имеет сельскохозяйственный статус. А это значит, что на участке можно сажать пшеницу и картошку, может быть - разводить кур и коров, но нельзя строить жилые дома. Чтобы изменить статус, потребуется время, деньги и помощь юристов.

Как же так?! - воскликните вы и будете совершенно правы. Каменное трехэтажное строение, которое, судя по описанию и фотографиям, находится на участке, это - разрушенная старая мельница голландского типа.

Фото: KV.EE

А что же касается наличия бесплатной парковки, то эту информацию следует воспринимать как тонкую шутку маклера. Убедиться в том, что мельница на самом деле продается, можно на странице KV.EE.