Картина дня: рейтинг богачей Эстонии, предвыборные дебаты и уловки маклеров

Рейтинг самых богатых людей Эстонии: собственника TransferWise сместили с первого места

Если в предыдущие два года рейтинг богачей Äripäev возглавляли собственники предприятия TransferWise Кристо Кяэрманн и Тавет Хинрикус, то на этот раз им пришлось довольствоваться вторым и третьим местами, поскольку лидером рейтинга стал собственник предприятия Graanul Invest Рауль Кирьянен. Читайте далее...

Узнайте, кого признали самой богатой женщиной Эстонии

В рейтинге самых богатых людей Эстонии преобладают представители мужского пола. Так, в этом году в него попали лишь 45 женщин. Читайте далее...

Lasnamäe Centrum делает 11-летнюю девочку миллионершей

В свежем рейтинге богачей Эстонии насчитывается 17 человек в возрасте до 30 лет, самая юная из них - занимающая 485-е место 11-летняя Мирабель Саммерфилд - имеет долю в нескольких таллиннских торговых центрах. Читайте далее...

Эстонские русские хотят говорить на эстонском языке

Говорящий по-русски гимназист Виталий в документальном фильме Марианны Каат «14 падежей» построил с друзьями в лесу клетку из проволоки, что, по его словам, символизирует наше общество. «Я нашла Виталия благодаря видеопроекту, и он стал одним из героев моего фильма. Его видение мира: люди находятся в клетке и хотят из нее выбраться», - говорит Каат. Читайте далее...

Пропавшая мать сама вернулась домой

Вчера, 3 октября, в Пярнумаа девушка просила помощи в поисках своей матери, которая днем ранее пропала в Пярну. Читайте далее...

В случае взлома одной ID-карты пришлось бы прекратить действие около 750 000 карт

В случае реального взлома одной ID-карты Департамент полиции и погранохраны (ДПП) и сертификационный центр будут по закону обязаны, скорее всего, прекратить действие всех 750 000 подверженных риску ID-карт. Читайте далее...

Устроивший поджог в центре для нелегалов в Харку проведет в тюрьме полтора года

Накануне вступил в законную силу приговор суда в отношении 37-летнего Ильхамжана Баратова, который год назад совершил поджог в центре для нелегальных мигрантов в Харку. Читайте далее...

Алкотуры в Латвию поставили крест на строительстве завода

Если в июле Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) решил выделить миллион евро на строительство в Эстонии нового завода, то из-за эстонских алкотуристов предприятие Eesti Pandipakend решило отказаться от реализации давнишнего проекта. Читайте далее...

Маклеры скрывают важную информацию о продаваемой недвижимости

То, что покупатели должны знать о предмете купли-продажи все до мельчайших подробностей, вполне естественно, да и закон этого требует. Но как быть, если объявление о продаже недвижимости умалчивает о жизненно важных деталях, которые обнаруживаются после сделки? Читайте далее...

Видео: британские истребители заставили сесть вылетевший из Литвы лайнер Ryanair

Вылетевший из Каунаса пассажирский самолет был перехвачен истребителями после того, как власти получили сообщение о бомбе на его борту. Читайте далее...

Полиция разыскивает двух наркопреступников

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Романа 1980 года рождения и Вадима 1979 года рождения. Смотрите фотографии!

Кылварт: правильным эстонцам – направо, неправильным русским – налево?

Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. В среду в студии встретились вице-председатель Центристской партии, вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и представитель Партии реформ, депутат Рийгикогу Денис Бородич. Читайте далее...

Politico предлагает назначить Тоомаса Хендрика Ильвеса посредником для решения каталонского конфликта

Интернет-портал Poslitico назвал в качестве одного из возможных посредников в переговорах между борющейся за независимость Каталонией и центральным правительством Испании бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Читайте далее...

"Подруга Сависаара": с таким же успехом можно считать его "подругой" Дегтяренко и Сидоренко

Лидер избирательного союза Сависаара в Нарве Елена Вальме подтвердила уже известный ранее факт: она знакома с Эдгаром Сависааром с 1996 года, когда создавалось нарвское отделение Центристской партии Эстонии. Однако о "более чем дружеских" отношениях Елена речи все же не ведет - не подтверждает, но прямо и не отрицает внепартийной близости. Читайте далее...