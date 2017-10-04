На выходных будет перекрыта улица Лыука
4 октября 2017 г., 15:01
В ходе реконструкции транспортной развязки в Хааберсти на улице Лыука с 6 часов утра 7 октября и до 23.30 8 октября будут вестись работы по прокладке техносетей, в связи с чем улица будет закрыта для движения транспорта.
Об изменениях в маршруте автобуса линии 21А уже сообщалось (схема объезда прилагается), а остальному транспорту предлагается объезд по улице Раннамыйза, Палдискому шоссе и улице Мыйза.
Водителей просят в связи с меняющимися условиями движения учесть возможные задержки при расчете времени и руководствоваться временными знаками организации движения.