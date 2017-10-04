На выходных будет перекрыта улица Лыука

Об изменениях в маршруте автобуса линии 21А уже сообщалось (схема объезда прилагается), а остальному транспорту предлагается объезд по улице Раннамыйза, Палдискому шоссе и улице Мыйза.

Водителей просят в связи с меняющимися условиями движения учесть возможные задержки при расчете времени и руководствоваться временными знаками организации движения.