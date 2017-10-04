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Фото: медведь облюбовал выброшенный на свалку диван

Prognoz.ee
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Жительнице канадской провинции Манитоба Мэнди Стэнтик удалось сделать интереснейший фотоснимок — женщина запечатлела, как на выброшенный на свалку диван уселся черный медведь барибал.

Стэнтик взяла свою дочь на «северное сафари» – так местные называют свалку, куда приходят медведи за едой, а для жители провинции это удобный способ, чтобы понаблюдать за животными.

Там ей удалось запечатлеть удивительный кадр: медведь уселся на выброшенный диван. Он с удовольствием позировал перед камерой.

На миг кажется, что животное просто устало после рабочего дня и решило отдохнуть на диване, как среднестатистический взрослый человек. Комичности ситуации добавил тот факт, что перед диваном, на котором восседал медведь, стоял выброшенный кем-то телевизор. Мэнди сожалеет, что телевизор не попал в кадр.

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