Фото: медведь облюбовал выброшенный на свалку диван

Стэнтик взяла свою дочь на «северное сафари» – так местные называют свалку, куда приходят медведи за едой, а для жители провинции это удобный способ, чтобы понаблюдать за животными.

Там ей удалось запечатлеть удивительный кадр: медведь уселся на выброшенный диван. Он с удовольствием позировал перед камерой.

На миг кажется, что животное просто устало после рабочего дня и решило отдохнуть на диване, как среднестатистический взрослый человек. Комичности ситуации добавил тот факт, что перед диваном, на котором восседал медведь, стоял выброшенный кем-то телевизор. Мэнди сожалеет, что телевизор не попал в кадр.