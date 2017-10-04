Проголосовать на муниципальных выборах можно уже с завтрашнего дня

Электронное голосование начнется завтра, 5 октября в 9:00 и закончится 11 октября в 18:00. Электронное голосование проходит круглосуточно. Для электронного голосования необходимо посетить сайт valimised.ee. Для этого нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта или mobiil-ID и PIN-коды. При помощи смартфона проголосовать нельзя, но можно проверить, корректно ли был принят уже отданный голос.

«При желании отданный электронный голос можно изменить. Для этого в установленный период можно снова проголосовать электронным путем или проголосовать на избирательном участке в период предварительного голосования. Важно помнить, что в день выборов, 15 октября, голос изменить уже нельзя», – подчеркнул руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.

В уездных центрах можно проголосовать с 5 по 8 октября с 12:00 до 20:00. «В уездных центрах могут голосовать все, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения. В каждом уездном центре открыт по крайней мере один участок. В Таллинне их девять, а в Тарту – шесть», – сказал Винкель. Избирательные участки больших городов находятся в торговых центрах, чтобы людям было удобнее добраться до места голосования. Информация об избирательных участках уездных центров доступна по адресу valimised.ee, а также через приложение с картой на этом сайте.

Предварительное голосование на всех 557 избирательных участках пройдет с 9 по 11 октября. В этот период можно проголосовать как на избирательном участке по месту жительства, так и на участках, где организуется голосование не по месту жительства.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

По состоянию здоровья или иной уважительной причине также можно ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предварительно подать письменное ходатайство или заказать избирательную урну домой в день выборов, позвонив по телефону с 9:00 до 14:00.

Собрание местного самоуправления избирается в 79 самоуправлениях. Всего баллотируется 11 804 человека.