Пример для молодежи: Керсти Кальюлайд проголосует в четверг в одной из школ Эстонии

«Впервые к избирательным урнам — в реальной жизни скорее на сайт электронного голосования — попадут 16-летние. Впервые на выборах проголосуют родившиеся в этом тысячелетии подростки. До начала выборов остается десять дней. Этого времени достаточно, чтобы снова подумать, обсудить с друзьями, поспорить на уроке о том, что именно вы хотите изменить в своих родных краях. И подумать о том, какие политики хотят думать за вас, а какие — дать вам думать самим и воплощать свои мысли. Выбирайте их!» - сказала президент.

В этом году на выборах местных самоуправлений впервые смогут проголосовать 16- и 17-летние. 25 сентября президент Кальюлайд обратилась в социальных сетях с призывом к молодежи проголосовать на местных выборах и поделиться мыслями о том, что можно было бы изменить и улучшить у них дома.

В пятницу президент Кальюлайд проведет урок обществознания в Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии.