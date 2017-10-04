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Полиция просит помощи в поисках пропавшего Алексея

У него проблемы со здоровьем!

Rus.Postimees.ee
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Алексей | ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Нарвская полиция просит помощи в поисках пропавшего 41-летнего Алексея.

Мужчина покинул свой дом в Нарве утром 1 октября и до сих пор не вернулся. Его мобильный телефон выключен, поэтому нет возможности с ним связаться.

Полиция общалась с родственниками Алексея и проверила все возможные места, где он мог находиться, но это не дало результатов. По имеющейся информации, он может находиться в районе улиц Пяхклимяэ, А.Даумани или Кангеласте.

Рост Алексея около 178 см, у него среднее телосложение и по состоянию здоровья ему трудно ходить. На нем были черная куртка, черные брюки и ботинки.

Полиция просит всех, кто после 1 октября видел Алексея или владеет информацией, которая может помочь его найти, позвонить по номеру 112.

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