Навальный позвал россиян на масштабную акцию протеста в день рождения Путина

Акции организуют 80 штабов Навального по всей стране, говорится в посте на сайте оппозиционера, который он надиктовал, находясь под арестом. Главное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00, отметил Навальный.

В проведении митинга в Москве на Пушкинской площади власти отказали, не предоставив альтернативной площадки. Навальный называет отказ незаконным и в связи с этим призывает выйти 7 октября на Тверскую в 14:00 как на санкционированное и полностью легальное мероприятие. «Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите - стойте, хотите - идите, хотите - лежите, хотите - пойте», - добавил политик.

Как отмечается в группе «Команда Навального» в социальной сети «ВКонтакте», участники акции 7 октября планируют выйти на улицы с тремя ключевыми требованиями: немедленно освободить Навального и главу его предвыборного штаба Леонида Волкова из-под ареста, дать оппозиционеру нормально вести кампанию, а также допустить его до выборов.