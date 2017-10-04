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Навальный позвал россиян на масштабную акцию протеста в день рождения Путина

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Rus.Postimees.ee
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Алексей Навальный. | ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий 20 суток административного ареста, призвал всех желающих принять участие во всероссийской акции в свою поддержку в качестве кандидата в президенты РФ. Мирные пикеты состоятся в городах России 7 октября, передает NEWSru.

Акции организуют 80 штабов Навального по всей стране, говорится в посте на сайте оппозиционера, который он надиктовал, находясь под арестом. Главное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00, отметил Навальный.

В проведении митинга в Москве на Пушкинской площади власти отказали, не предоставив альтернативной площадки. Навальный называет отказ незаконным и в связи с этим призывает выйти 7 октября на Тверскую в 14:00 как на санкционированное и полностью легальное мероприятие. «Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите - стойте, хотите - идите, хотите - лежите, хотите - пойте», - добавил политик.

Как отмечается в группе «Команда Навального» в социальной сети «ВКонтакте», участники акции 7 октября планируют выйти на улицы с тремя ключевыми требованиями: немедленно освободить Навального и главу его предвыборного штаба Леонида Волкова из-под ареста, дать оппозиционеру нормально вести кампанию, а также допустить его до выборов.

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