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На дорогах Эстонии камеры измерения скорости зафиксировали более 94 000 нарушений

Rus.Postimees.ee
BNS
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ФОТО: Priit Simson

За девять месяцев этого года камеры измерения скорости зафиксировали на дорогах Эстонии 94 516 случаев превышения скорости.

Полиция за девять месяцев отправила в общей сложности 94 516 штрафов нарушителям скоростного режима. В сентябре, согласно полученным данным камер, полиция выписала 10 681 предупредительный штраф.

Больше всего нарушений зафиксировано на участках, где максимальная разрешенная скорость 50 или 70 км/ч.

Преобладают предупредительные штрафы размером 9-18 евро. В основном нарушения совершаются в промежуток времени между 15.00 и 19.00, больше всего - в 17 часов. Чаще всего водители нарушают на выходных.

На дорогах Эстонии установлено 63 камеры измерения скорости, четыре из них измеряют скорость в двух направлениях. Также две камеры установлены в Таллинне на перекрестке Кристийне.

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