Путин: Ким Чен Ир рассказывал о наличии у КНДР атомной бомбы еще в 2000-х

«Риторика со всех сторон должна быть снижена, должны быть найдены пути для прямого диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей, между Северной Кореей и странами региона», - заявил Путин в среду на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, только в этом случае можно найти сбалансированные и приемлемые решения. Все другое - это очень опасный тупиковый путь.

Те, кто пытаются говорить с Северной Кореей с позиции силы, лишь укрепляют режим в Пхеньяне, считает президент. Он отметил, что глобальный удар по КНДР возможен, но он вряд ли достигнет цели по ее разоружению. «Давайте совсем уж прямо скажем: можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет ли он цели? Неизвестно. Потому что наверняка никто не знает, где и что есть. На сто процентов никто не знает - это закрытая страна», - сказал глава российского государства.

По словам Путина, прежний лидер КНДР Ким Чен Ир еще в начале 2000-х годов рассказал ему, что у Северной Кореи есть атомная бомба. Однако западные страны продолжали провоцировать Пхеньян. В результате теперь у КНДР есть еще и водородная бомба.

По мнению Путина, преодолеть сложившийся кризис возможно, если КНДР и США выработают общий план действий. При этом президент США Дональд Трамп воспринимает аргументы российской стороны, считает он.

«У него (Трампа) это первый президентский срок, и он наращивает свой опыт в этом отношении. Мы с ним подискутировали на эту тему (северокорейской ядерной проблемы). Ну, он воспринимает все аргументы, он слышит», - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, беспокоят ли Россию испытания, которые проводит Пхеньян, Путин напомнил, что у РФ общая граница с КНДР. Полигон ядерных испытаний находится на корейской территории в 200 км от нее. В связи с этим Москву подобные испытания беспокоят не меньше, а даже больше, чем США.

При этом он отметил, что торгово-экономических отношений с Северной Кореей у России практически нет. «Мы поставляем около 40 тыс. тонн нефти, причем ни одна из вертикально интегрированных компаний не поставляет вообще ничего, только мелкие компании, перекупщики. Это ноль, почти ничего. Никакого сотрудничества, тут просто не о чем говорить», - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, а 29 августа и 15 сентября осуществила два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы, при этом заявив, что заряд может использоваться для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

Южнокорейские власти считают, что КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.

Совет Безопасности ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки, однако полного запрета на это не последовало.

Усилия мирового сообщества по урегулированию ситуации вокруг Северной Кореи терпят сокрушительное поражение. Минувшим летом Пхеньян вступил в очередную жесткую перепалку с США.

Глава северокорейского МИДа пообещал преподать США жестокий урок с применением ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, пригрозил Северной Корее невиданным «огнем». После этого в КНДР заявили о планах нанести ракетный удар по суверенной островной территории США - острову Гуам. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее гибелью ее народа.