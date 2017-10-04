Фото читателя: товар со скидкой стоит дороже, чем обычно

«Обнаружили, что из-за человеческого фактора у нас возникла ошибка, - сказал специалист по коммуникациям Selver Карл-Виллиам Васерик. - А именно в базу данных не была внесена новая обычная цена, которая составляет 6,99 евро. Сразу, как только обнаружили ошибку, сообщили об этом в магазины, но оказалось, что данный магазин еще не может поменять ценники. Приносим извинения всем клиентам, которых ввел в заблуждение неправильный ценник».