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Фото читателя: товар со скидкой стоит дороже, чем обычно

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Lugeja pilt

В редакцию портала Tarbija24 читатель прислал фотографию. «В таллиннском Selver на улице Пунане вот такая ценовая политика. Обычная цена меньше, чем со скидкой, - говорит читатель. - Снимок был сделан 03.10.2017 в 17:45».

«Обнаружили, что из-за человеческого фактора у нас возникла ошибка, - сказал специалист по коммуникациям Selver Карл-Виллиам Васерик. - А именно в базу данных не была внесена новая обычная цена, которая составляет 6,99 евро. Сразу, как только обнаружили ошибку, сообщили об этом в магазины, но оказалось, что данный магазин еще не может поменять ценники. Приносим извинения всем клиентам, которых ввел в заблуждение неправильный ценник».

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