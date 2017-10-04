Строительство велодороги Куремяэ-Куртна откладывается еще на год

В марте 2016 года иллукаский волостной старейшина Олег Кузнецов сказал, что за первый этап строительства велодороги Козе-Паннъярве, то есть за участок Куремяэ-Куртна протяженностью 14,1 километра, хотели взяться уже в том году. Обмеры были тогда уже выполнены и проектирование шло.

В январе 2017 года Кузнецов сказал о подготовке тендера и отметил, что в апреле планируется объявить тендер, а в июне могло бы начаться строительство.

В июне волостное управление призвало делать предложения для проведения строительного тендера участка дороги Куремяэ-Куртна, и во второй половине месяца лучшим предложившим признали Zoroaster.

«Тендер подготовлен и, вероятно, успеем объявить его до выборов», - сказал Олег Кузнецов нынче.

По его словам, планы затянулись из-за согласований. Из ведомств согласования не дал пока только Департамент шоссейных дорог, а из землевладельцев согласия на прокладку дороги по своей земле не дал один человек.

«С землевладельцами мы довольно долго вели переговоры, со всеми остальными в конце концов договорились, - сказал Кузнецов, что в случае единственного не давшего согласия нет иного варианта, как перенести велодорогу на его земле на автодорогу, то есть на этом участке идти/ехать придется по шоссе. - Конечно, имеется также возможность принудительного отчуждения земли, но мы не хотели бы этого делать».

Как Департамент шоссейных дорог отнесется к такому решению, выяснится из ожидаемого согласования.

При нынешней волостной власти строить дорогу, разумеется, не начнут, да и результаты тендера выяснятся только после выборов. Как пойдут дела дальше и осуществится ли план нынешнего волостного управления построить данный участок дороги будущим летом, волостной старейшина прогнозировать не стал.

«Деньги у нас на этот участок есть - по оценкам, он обойдется примерно в два с половиной миллиона евро. Если бы мы остались самостоятельными, то не стало бы проблемой и следующие этапы построить на деньги волости. В случае же принудительного объединения… Надеюсь, что дорогу построят все же в полном объеме, ведь она все равно нужна - и не только для Иллука», - добавил Кузнецов.