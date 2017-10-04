Галерея: камины и печи в реальных эстонских интерьерах

Мы просмотрели гораздо больше фотографий, чем те, которые составили нашу галерею. Большого разнообразия стилей и видов не наблюдается. Кирпичные печи, чугунные печурки, камины современных очертаний... Даже фальш-камин нашелся.

Если у вас или у ваших знакомых есть оригинальный камин или печь, пришлите нам фотографии с кратким описанием его технических характеристик, материала, кубатуры обогреваемого помещения и места расположения. Самые интересные фотографии мы опубликуем. Наш адрес: vene@postimees.ee.