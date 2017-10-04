Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Галерея: камины и печи в реальных эстонских интерьерах

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Квартиры и дома с печным отоплением - это престижно, красиво и тепло, наконец. Давайте посмотрим на подборку реальных интерьеров с каминами и печами. Все эти объекты продаются на KV.EE.

Мы просмотрели гораздо больше фотографий, чем те, которые составили нашу галерею. Большого разнообразия стилей и видов не наблюдается. Кирпичные печи, чугунные печурки, камины современных очертаний... Даже фальш-камин нашелся.

Если у вас или у ваших знакомых есть оригинальный камин или печь, пришлите нам фотографии с кратким описанием его технических характеристик, материала, кубатуры обогреваемого помещения и места расположения. Самые интересные фотографии мы опубликуем. Наш адрес: vene@postimees.ee.

Наверх