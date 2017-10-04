Фото: полиция просит помощи в поисках 30-летнего Дениса

Полицейские проверили возможные места, где мог бы находиться Денис, и общались с его близкими, но на данный момент поиски не принесли результата. По предварительной информации Денис мог поехать в Пярну.

Его рост – 186 см, он спортивного худощавого телосложения. На Денисе была черная куртка с надписью "Adidas" на спине, пестрый серо-черно-белый свитер, черные джинсы и темная обувь.

Всех, кто видел Дениса начиная с 29 сентября либо имеет информацию о его месторасположении, просим связаться с полицией по телефону 112 или 57703075, либо написать по адресу piret.dreimann@politsei.ee.