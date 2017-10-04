Резня в Тарту: только один из нападавших отправлен в тюрьму

Нурмик приговорен к семи годам тюремного заключения, а Моор — к трем годам тюрьмы. Поскольку дело рассматривалось в рамках укороченного делопроизводства, наказания были уменьшены на треть. Таким образом, Нурмик приговорен к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы, а Моор — к двум годам. Тюрьма была заменена для Моора условным наказанием с испытательным сроком в три года, в течение которых он должен будет следовать требованиям по надзору. В качестве дополнительного наказания он не может в период испытательного срока употреблять алкоголь, а также хранить или употреблять наркотические вещества.

Также осужденные должны будут возместить пострадавшим материальный ущерб на сумму 808 евро и нематериальный ущерб на общую сумму 15 500 евро. За производственные расходы Нурмик должен будет выплатить 1395 евро, а Моор — 1975 евро.

Суд постановил, что Нурмик и Моор нашли ножи и ворвались с ними в квартиру. Хотя с ножом на трех пострадавших напал только Нурмик, Моор не помешал своему товарищу, а только усугубил ситуацию, держа также в руках нож.

Оба ранее наказывались в уголовном порядке.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, подсудимые 11 февраля в нетрезвом виде ворвались в квартиру на улице Раатузе в Тарту. Перед этим молодые люди между собой договорили, что отомстят за возникший утром конфликт. Когда они ворвались в квартиру, оба держали в руках ножи. Нурмик ударил неоднократно ножом находящихся в квартире людей и нанес одному из пострадавших опасные для жизни ранения.