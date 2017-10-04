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Видео: в России обнаружили самый нелепый пешеходный переход

Rus.Postimees.ee
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Пешеходный переход. | ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В селе Онгурен Иркутской области появился пешеходный переход, который назвали "самым нелепым" в стране. Местные власти установили знаки пешеходного перехода на обочине грунтовой дороги в поле, притом что весь автопарк села составляет не более пяти машин, пишет Newsru.

Видеозапись, запечатлевшая этот переход, появилась в Instagram 2 октября и разлетелась по Сети, а на следующий день сюжет об этом показали "Вести-Иркутск".

По словам главы села Сергея Хелтухеева, по дороге, на которой оборудовали этот переход, проезжают одна-две машины в месяц, но пришло распоряжение от ГИБДД из райцентра: рядом школа, а значит должна быть и "зебра".

Пришлось вкопать столбы и прибить к ним знаки "Пешеходный переход". До этого в селе не было ни одного дорожного знака, отмечает автор ролика.

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