Видео: в России обнаружили самый нелепый пешеходный переход

Видеозапись, запечатлевшая этот переход, появилась в Instagram 2 октября и разлетелась по Сети, а на следующий день сюжет об этом показали "Вести-Иркутск".

По словам главы села Сергея Хелтухеева, по дороге, на которой оборудовали этот переход, проезжают одна-две машины в месяц, но пришло распоряжение от ГИБДД из райцентра: рядом школа, а значит должна быть и "зебра".

Пришлось вкопать столбы и прибить к ним знаки "Пешеходный переход". До этого в селе не было ни одного дорожного знака, отмечает автор ролика.