Видео: в России обнаружили самый нелепый пешеходный переход

В селе Онгурен Иркутской области появился пешеходный переход, который назвали "самым нелепым" в стране. Местные власти установили знаки пешеходного перехода на обочине грунтовой дороги в поле, притом что весь автопарк села составляет не более пяти машин, пишет Newsru.
Видеозапись, запечатлевшая этот переход, появилась в Instagram 2 октября и разлетелась по Сети, а на следующий день сюжет об этом показали "Вести-Иркутск".
По словам главы села Сергея Хелтухеева, по дороге, на которой оборудовали этот переход, проезжают одна-две машины в месяц, но пришло распоряжение от ГИБДД из райцентра: рядом школа, а значит должна быть и "зебра".
Пришлось вкопать столбы и прибить к ним знаки "Пешеходный переход". До этого в селе не было ни одного дорожного знака, отмечает автор ролика.
Самый нелепый пешеходный переход России находится в селе Онгурён. До его установки в населенном пункте не было ни одного дорожного знака (по причине ничтожного количества автомобилей, их там пять от силы). И вот пришло указание из райцентра-есть школа, должна быть рядом "зебра". Столбы вкопали, таблички к ним приколотили... А машин так и не прибавляется.