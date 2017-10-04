Скоро в Эстонии исчезнут ртутные градусники и опасные люминесцентные лампы

Ртуть и ее соединения известны своей токсичностью как в отношении человека, так и других живых организмов.

Для того, чтобы защитить здоровье людей, еще в 2009 году более 100 стран договорились подписать, т.н. Минаматскую конвенцию.

С 2020 года конвенция запретит производство, экспорт и импорт части продукции, содержащей ртуть, в том числе электрических батарей, некоторых видов люминесцентных ламп, ртутных термометров и приборов для измерения давления.