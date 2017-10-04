Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Скоро в Эстонии исчезнут ртутные градусники и опасные люминесцентные лампы

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Градусник. | ФОТО: Sille Annuk

Эстония подписала конвенцию о запрете ртути в быту и не только: с 2020 года будет запрещено производство, экспорт и импорт нескольких видов продукции, которая содержит жидкий металл. Запретят также и градусники со ртутью, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Ртуть и ее соединения известны своей токсичностью как в отношении человека, так и других живых организмов.

Для того, чтобы защитить здоровье людей, еще в 2009 году более 100 стран договорились подписать, т.н. Минаматскую конвенцию.

С 2020 года конвенция запретит производство, экспорт и импорт части продукции, содержащей ртуть, в том числе электрических батарей, некоторых видов люминесцентных ламп, ртутных термометров и приборов для измерения давления.

Наверх