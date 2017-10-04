Скоро в Эстонии исчезнут ртутные градусники и опасные люминесцентные лампы
4 октября 2017 г., 19:06
Эстония подписала конвенцию о запрете ртути в быту и не только: с 2020 года будет запрещено производство, экспорт и импорт нескольких видов продукции, которая содержит жидкий металл. Запретят также и градусники со ртутью, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Ртуть и ее соединения известны своей токсичностью как в отношении человека, так и других живых организмов.
Для того, чтобы защитить здоровье людей, еще в 2009 году более 100 стран договорились подписать, т.н. Минаматскую конвенцию.
С 2020 года конвенция запретит производство, экспорт и импорт части продукции, содержащей ртуть, в том числе электрических батарей, некоторых видов люминесцентных ламп, ртутных термометров и приборов для измерения давления.