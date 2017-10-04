Видео: мужчина нашел интересный способ не платить за номер в отеле
4 октября 2017 г., 19:19
В Китае мужчина сбежал из гостиничного номера, воспользовавшись телефонным проводом. Таким способом он решил избежать оплаты гостиничного счета, передает The Daily Mail.
Видео с попыткой побега было обнародовано на YouTube-канале People's Daily, China.
Издание сообщает, что телефонный провод, по которому решил сбежать китаец, был натянут на уровне 19-го этажа. Изначально беглец пытался балансировать на нем, однако позже просто повис. С провода его снимали пожарные, а полицейские доставили в участок.
Что касается суммы, указанной в гостиничном счете, то эта информация не уточняется.