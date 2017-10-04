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Видео: мужчина нашел интересный способ не платить за номер в отеле

Rus.Postimees.ee
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Отель. Фото иллюстративное | ФОТО: Panthermedia/Scanpix

В Китае мужчина сбежал из гостиничного номера, воспользовавшись телефонным проводом. Таким способом он решил избежать оплаты гостиничного счета, передает The Daily Mail.

Видео с попыткой побега было обнародовано на YouTube-канале People's Daily, China.

Издание сообщает, что телефонный провод, по которому решил сбежать китаец, был натянут на уровне 19-го этажа. Изначально беглец пытался балансировать на нем, однако позже просто повис. С провода его снимали пожарные, а полицейские доставили в участок.

Что касается суммы, указанной в гостиничном счете, то эта информация не уточняется.

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