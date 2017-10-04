Фото: таллиннским политикам, чтобы избежать проблем с полицией, следует поучиться у коллег из Раквере

Один из лидеров союза «Союз Сависаара и Делового Таллинна» из-за рекламного плаката, который был размещен в центре Таллинна на территории таллиннского Reval Cafe, получил предписание от полиции, поскольку находящийся в помещении плакат был виден на улице через окно.
Политики пытались объяснить прибывшим на место полицейским, что они не единственные, кто выставляют плакаты за стеклом. Они не знают, что в Раквере это абсолютно законно. И не только за стеклом, а прямо в центре города, пишет Virumaa Teataja.
Долгое время в центре и после введения запрета на наружную рекламу красовался плакат кандидата избирательного союза «Во благо Раквкере» Аллан Яакус.
Полиция завела в его отношении также дело о проступке, которое до сих пор ведется. Но после небольшого «косметического ремонта» прицеп с плакатом Яакуса вновь вернулся. «Составленное полицией предписание было выполнено, - комментирует представитель полиции Марили Кохава. - Во время осмотра прицеп отвечал требованиям Закона о дорожном движении и полиция не рассматривала его как политическую наружную рекламу».