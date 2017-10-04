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Видео: водитель пытался скрыться от полиции на машине без техосмотра

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Во время патрулирования в Балтинавском крае сотрудники латвийской полиции заметили подозрительный автомобиль VW, который участвовал в дорожном движении без пройденного техосмотра.

Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки, однако, водитель отказывался подчиняться, и увеличил скорость, пытаясь скрыться. Стражи порядка включили проблесковые маячки и звуковые сигналы, началось преследование, пишет Rus.Tvnet.

Нарушитель несколько раз превысил допустимую скорость, а в населенном пункте ехал со скоростью вдвое выше разрешенной. Спустя 4 минуты погони, водитель остановил машину, выскочил из нее и убежал.

Позже выяснилось, что нарушителем является местный житель 1967 года рождения.

Составлены два административных протокола на сумму штрафов от 55 до 120 евро и 1200 до 1400 евро, а также арест на 10-15 суток.

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