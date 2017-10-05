Политический дебют в 92 года

«Кто самый старший кандидат? Ну, наверное, я», - смеется отметившая в мае этого года 92-й день рождения Хелен Рятсеп, которая баллотируется в волостное собрание Йыхви по спискам Центристской партии. Впервые в жизни.
«Мартин (Репинский) предложил, сама же я и думать об этом не думала!» - призналась Рятсеп и добавила, что депутат парламента Репинский зазвал на предвыборную карусель и ее мужа. Поэтому в волостное собрание Йыхви баллотируется и 88-летний Отто Рятсеп.
«Не хватало одного человека – я не понимаю, почему меня захотели. Но, когда хорошо просят, я согласен, - сказал Отто Рятсеп, который больших политических амбиций не имеет. – Если жена за меня проголосует, то один голос я получу, больше – нет». Тут, правда, нужно добавить, что Рятсеп – член Центристской партии с большим стажем.
«Ну, это было так, что я сказал, что занимаюсь сейчас списком и Хелене тут же сказала, мол, вписывай и меня. Она сама это предложила», - не пожелал Репинский присваивать себе все лавры.
Но в любом случае, в одном фермер, депутат парламента прав – когда Хелене Рятсеп говорит о своем возрасте, большинство людей испытывают шок. «До того, как она написала свой личный год, я даже не знал, что она в таком почтенном возрасте», - сказал Репинский.
Когда Postimees приехал в Йыхви в гости к семейной паре, Хелене Рятсеп накрыла солидный кофейный стол, предложив бутерброды с килькой и пирог. «Никто же не говорит, что мне 92», - сказала мать двоих детей, родившаяся в 1925 году, которая, по ее словам, является членом Центристской партии с 1992 года и до сих пор активно ходит на собрания регионального отделения партии. «Постоянно хожу, я никогда не пропускаю».
Навести порядок в йыхвиских деньгах
Последний раз Хелене Рятсеп работала 17 лет главным бухгалтером: «Я буду отвечать за деньги и финансовые вопросы, - предложила Хелене область своей ответственности в волостном собрании Йыхви. – В финансах у них бардак и я обещала навести там порядок».
«И в здравоохранении нужно что-то сделать – очередь к врачу-специалисту два месяца», - опечалена йыхвиская пенсионерка, которая все же часто ходит по врачам. «Я такая, что беспокоюсь обо всем. Я сейчас чувствую, что это моя работа, и я должна это сделать», - вздыхает Хелене Рятсеп, которая была старшей в семье с девятью детьми.
Но в целом она полностью довольна жизнью в Йыхви: «Конечно, довольна! Все рядом, жизнь очень хорошая, не о чем ныть!»
Но на самом деле, Хелене Рятсеп вовсе не самый старший кандидат на нынешних выборах. Им скорее является 94-летний Карл Лухт, который пытается попасть в горсобрание Вильянди по спискам IRL. «А почему, нет? – бодро ответил он на вопрос, почему хочет попасть в горсобрание. – Еще в школьные годы хотел участвовать в пьесах, когда некоторые этого вообще не хотели. Это же сила!»
По словам его однопартийца Хейки Раудла, Карл Лухт, несмотря на свой возраст, силен на всех фронтах: держит в Паалалинна магазин, ездит на машине, занимается физкультурой и по утрам принимает холодные водные процедуры.
Занимающийся предпринимательством более полувека Карл Лухт по-прежнему бизнесмен, и у него нет даже мысли уйти на пенсию. Он баллотируется в горсобрание Вильянди по спискам IRL. Фото: Марко Саарм / Sakala
Магазин «Мелодия», знакомый всем коренным вильяндисцам, работает под руководством Лухта, начиная с 1990 года. Там можно найти все: от трактора-косилки до гитары, а хозяин не планирует жить жизнью обычного пенсионера. «Меня пенсия не затянула, я не сильно люблю поспать, - ответил Лухт на вопрос, нет ли у него плана уйти на заслуженный отдых. – Даже мысли не приходило, что мне больше не нужно быть активным в торговле. Было бы намного хуже, если бы я не мог этим заниматься».
В свое время торговлей занимались и мать Лухта, и его дедушка, так что для него эта область деятельности вполне естественна. В 2011 году он получил в родном городе премию за дело жизни, проработав предпринимателем более полувека.
Раньше занимавшийся альпинизмом Лухт и сейчас спортсмен по духу: «У меня дома бассейн, в котором вода ниже десяти градусов. Плаваю каждое утро. Физкультура должна быть, иначе будешь скрипеть, как башмак».
В числе прочего, Лухт исполняет роль замещающего члена правовой комиссии горсобрания, а также участвует в жизни совета вильяндиской Яановской церкви и Общества охраны памятников старины Вильяндимаа.
Помнит встречу с Пятсом
Навряд ли среди кандидатов на нынешних местных выборах найдется много таких, кто может припомнить, как президент Константин Пятс гладил их по голове. А Карл Лухт помнит, как он, еще мальчишкой перед войной случайно увидел президента Эстонии и тот, проходя мимо, погладил его по голове. «Пятс идет! – рассказал он. – Думал, что убегу, но стыдно стало уходить. Пятс подошел ко мне, погладил по голове и сказал: „Из вас получатся будущие военные“».
Ну и пусть история с президентом Пятсом – это история, зато Карл Лухт шагает в ногу со временем и запросто справляет свои повседневные дела в Интернете: «Он в курсе того, что происходит в мире, и иногда присылает мне электронные письма», - сказал однопартиец Раудла.
«Без Интернета нельзя, не может быть и речи», - заверил Лухт.
Если Лухт – самый старший кандидат, то самым молодым является Кайса Салусте, которая родилась на 76 лет позже него, и 8 сентября отметила совершеннолетие.
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Молодые и старшие
Самые молодые кандидаты в депутаты (18-летние на день выборов):
- Кайса Салусте (кандидат от СДПЭ в волости Пылтсамаа, родилась 8 сентября 1999 года)
- Тармо Питкве (кандидат от Центристской партии в Таллинне, родился 6 сентября 1999 года)
- Эрки Роотс (кандидат от Партии реформ в Тарту, родился 30 августа 1999 года)
- Дороти Хариет Пурре (кандидат от избирательного союза «Новое время» в волости Козе, родилась 26 августа 1999 года)
- Ханс-Хендрик Карро (кандидат от СДПЭ в волости Элва, родился 11 августа 1999 года)
- Рауль Крууса (кандидат от IRL в Таллинне, родился 3 августа 1999 года)
Самые старшие кандидаты (87-94-летние на день выборов)
- Карл Лухт (кандидат от IRL в Вильянди, родился 1 июля 1923 года)
- Хелене Рятсеп (кандидат от Центристской партии в Йыхви, родилась 18 мая 1925 года)
- Ханс Винкман (кандидат от Центристской партии в Маарду, родился 29 августа 1928 года)
- Хуго Хийбус (кандидат от Центристской партии в Таллинне, родился 6 января 1929 года)
- Ральф Кауп (кандидат от IRL в Таллинне, родился 14 февраля 1929 года)
- Отто Рятсеп (кандидат от Центристской партии в волости Йыхви, родился 17 марта 1929 года)
- Элдур-Хуно Унт (кандидат от Центристской партии в волости Пейпсияэре, родился 10 июля 1929 года)
- Ханс Реннит (кандидат от Центристской партии в Вильянди, родился 21 сентября 1929 года)
- Хели Суси (кандидат от IRL в Таллинне, родилась 14 ноября 1929 года)
- Сильвия Руссак (кандидат от IRL в Тарту, родилась 19 января 1930 года)
- Илд Ратас (кандидат от избирательного союза «Наш Таллинн» в Таллинне, родился 13 февраля 1930 года)
Источник: Государственная избирательная служба