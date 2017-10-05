Политический дебют в 92 года

«Мартин (Репинский) предложил, сама же я и думать об этом не думала!» - призналась Рятсеп и добавила, что депутат парламента Репинский зазвал на предвыборную карусель и ее мужа. Поэтому в волостное собрание Йыхви баллотируется и 88-летний Отто Рятсеп.

«Не хватало одного человека – я не понимаю, почему меня захотели. Но, когда хорошо просят, я согласен, - сказал Отто Рятсеп, который больших политических амбиций не имеет. – Если жена за меня проголосует, то один голос я получу, больше – нет». Тут, правда, нужно добавить, что Рятсеп – член Центристской партии с большим стажем.

«Ну, это было так, что я сказал, что занимаюсь сейчас списком и Хелене тут же сказала, мол, вписывай и меня. Она сама это предложила», - не пожелал Репинский присваивать себе все лавры.

Но в любом случае, в одном фермер, депутат парламента прав – когда Хелене Рятсеп говорит о своем возрасте, большинство людей испытывают шок. «До того, как она написала свой личный год, я даже не знал, что она в таком почтенном возрасте», - сказал Репинский.

Когда Postimees приехал в Йыхви в гости к семейной паре, Хелене Рятсеп накрыла солидный кофейный стол, предложив бутерброды с килькой и пирог. «Никто же не говорит, что мне 92», - сказала мать двоих детей, родившаяся в 1925 году, которая, по ее словам, является членом Центристской партии с 1992 года и до сих пор активно ходит на собрания регионального отделения партии. «Постоянно хожу, я никогда не пропускаю».

Навести порядок в йыхвиских деньгах

Последний раз Хелене Рятсеп работала 17 лет главным бухгалтером: «Я буду отвечать за деньги и финансовые вопросы, - предложила Хелене область своей ответственности в волостном собрании Йыхви. – В финансах у них бардак и я обещала навести там порядок».

«И в здравоохранении нужно что-то сделать – очередь к врачу-специалисту два месяца», - опечалена йыхвиская пенсионерка, которая все же часто ходит по врачам. «Я такая, что беспокоюсь обо всем. Я сейчас чувствую, что это моя работа, и я должна это сделать», - вздыхает Хелене Рятсеп, которая была старшей в семье с девятью детьми.

Но в целом она полностью довольна жизнью в Йыхви: «Конечно, довольна! Все рядом, жизнь очень хорошая, не о чем ныть!»

Но на самом деле, Хелене Рятсеп вовсе не самый старший кандидат на нынешних выборах. Им скорее является 94-летний Карл Лухт, который пытается попасть в горсобрание Вильянди по спискам IRL. «А почему, нет? – бодро ответил он на вопрос, почему хочет попасть в горсобрание. – Еще в школьные годы хотел участвовать в пьесах, когда некоторые этого вообще не хотели. Это же сила!»

По словам его однопартийца Хейки Раудла, Карл Лухт, несмотря на свой возраст, силен на всех фронтах: держит в Паалалинна магазин, ездит на машине, занимается физкультурой и по утрам принимает холодные водные процедуры.