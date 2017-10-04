Фото: Tallink перевел грузовую линию в Мууга, центр Таллинна освободится от 40 000 грузовиков

«Объем грузоперевозок между Эстонией и Финляндией постоянно растет. Исходя из спроса клиентов, мы видим дополнительный потенциал регулярной линии Мууга-Вуосаари, – сказал на официальном открытии линии в Мууга председатель правления Tallink Grupp Янек Сталмейстер. – Отправление Sea Wind из Мууга позволит предложить клиентам более эффективную и быструю услугу, а также внесет вклад в избавление центра Таллинна от транзитного движения».

Путь Мууга - Вуосаари на 6 морских миль короче пути Ванасадам - Вуосаари, а фирмы-автоперевозчики гораздо быстрее могут добраться из Мууга до таллиннского окружного шоссе и – в итоге – до основных транспортных артерий страны.

«С точки зрения развития услуг грузоперевозки, благодаря получаемому выигрышу во времени перенаправление движения ро-ро Sea Wind в Мууга обеспечивает компании Tallink заметное конкурентное преимущество в сфере грузоперевозок между Эстонией и Финляндией», - отметил Сталмейстер.

По словам председателя правления Таллиннского порта Валдо Калма, повторный запуск регулярной грузовой линии между Мууга и Вуосаари окажет положительный эффект как на развитие порта Ванасадам, так и на снижение транспортной нагрузки в центре Таллинна.

«В результате из Таллинна исчезнут ежедневные потоки фур общей протяженностью в четыре километра – за год движение в центре разгрузится благодаря выводу из города целых 40 000 грузовиков, – описал Калм эффект от перевода Sea Wind в Мууга. – Также эта линия создаст предпосылки для увеличения объема грузовых перевозок на направлении Север-Юг в будущем».

«Таллинн – растущий город, а растущему городу требуются новые решения в области транспорта. Перевод грузовых перевозок в Мууга – разумный шаг с учетом все более интенсивного грузового потока из порта. Этот шаг в некоторой степени нормализует ситуацию с дорожным движением. Интенсивность движения растет, и в такой ситуации в порту Ванасадам было бы разумно предоставить приоритет пассажирам на легковых автомобилях, – отметил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас. – Таллиннский порт, Tallink и Transiidikeskuse AS всегда были для города надежными партнерами».

По словам председателя правления Transiidikeskuse Владимира Попова, на сегодняшний день инфраструктура терминала рассчитана на обслуживание нескольких ро-ро линий в сутки. «Мы сделали необходимые дополнительные инвестиции и провели доработку инфосистемы предприятия. Мы готовы к стремительному развитию проекта», - сказал Попов.

«К тому же, открытие линии Мууга-Вуосаари – значимое событие для всей сферы эстонского транзита, так как сделан реальный шаг для осуществления амбициозного проекта наращивания грузопотока на направлении Север-Юг. В реализации столь масштабных планов взаимовыгодное сотрудничество между государством и частным бизнесом является чрезвычайно важным», - добавил Попов.

Судно Sea Wind длиной 152 метра вмещает грузовые автомобили общей протяженностью около километра. По рабочим дням судно делает два рейса туда-обратно, а по воскресеньям – один. В отличие от расположенного в центре Таллинна порта Ванасадам, в Мууга можно попасть с основных шоссе, в т.ч. существенно быстрее с Via Baltica по таллиннскому окружному шоссе.

Крупнейший и наиболее глубокий порт в Эстонии – порт Мууга – находится в 16 километрах от центра Таллинна. В порту Мууга 29 причалов, три из которых оборудованы для обслуживания судов типа ро-ро.