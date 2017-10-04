В учениях «Еж» примут участие почти 7000 резервистов Сил обороны Эстонии

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба Сил обороны, отметив, что министр обороны Юри Луйк подписал постановление, в соответствии с которым в 2018 году на учебные сборы должны явиться 7520 резервистов и почти 400 добровольцев.

В 2018 году также состоятся уже второй раз крупные учения под кодовым названием Siil, в которых предполагается задействовать порядка 6808 резервистов. Еще 502 резервиста в следующем году должны принять участие в учебных сборах Сил обороны.

Как пояснил министр обороны Юри Луйк, учебные сборы проводятся с целью проверить уровень готовности резервистов к действиям в условиях военного времени и к взаимодействию в составе частей и подразделений.

«Учебные сборы для резервистов представляют собой важную часть государственной обороны, помогают поддерживать на высоком уровне боеготовность резервистов и развивать способность Сил обороны к быстрому реагированию. Участвующие в сборах резервисты олицетворяют собой всеобщую готовность к защите родины и своего народа», - подчеркнул Луйк.

В 2018 году учебные сборы будут поделены на восемь этапов.

В общем случае призыв на сборы производится в три этапа — первыми призывают офицеров, затем младший командный состав и последними рядовых.

Офицеров, младший командный состав и рядовых могут призывать в разное время и несколько раз.

У тех, кто не является военнообязанным, но хотел бы принять участие в такого рода сборах, есть возможность сделать это, вступив в ополчение Кайтселийт.

На прошлой неделе правительство одобрило решение повысить плату участникам сборов на 10 евро. С января 2018 года рядовому составу эта плата составит, из расчета за календарный день 37 евро, младшему командному составу 40 евро и офицерам 50 евро.