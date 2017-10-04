СМИ узнали о конфликте Трампа и Тиллерсона: госсекретарь США при коллегах назвал президента придурком

По информации телеканала NBC News, этим летом Тиллерсон был очень близок к отставке после накопившихся противоречий с Трампом. В частности, глава американского внешнеполитического ведомства был в бешенстве после того, как президент выступил с крайне политизированной речью перед членами организации "Бойскауты Америки", которую ранее возглавлял Тиллерсон.

Кроме того, со ссылкой на три информированных источника телеканал сообщил о том, что после заседания в Пентагоне, где присутствовали члены кабинета правительства и члены команды по национальной безопасности, Тиллерсон был настолько разочарован позицией Трампа по внешней политике, что затем в ходе разговора с коллегами в отсутствие главы государства назвал того придурком.

В начале сентября журналисты The Foreign Policy уже предрекали отставку Тиллерсону из-за разногласий с Трампом. Эксперты издания тогда отмечали, что в последние дни глава американского внешнеполитического ведомства все чаще избегал публичных выступлений по актуальным вопросам, включая проблематику иранской ядерной программы и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Журналисты со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Госдепа писали о том, что сменить Тиллерсона на посту главного дипломата США может действующий постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли.

Незадолго до этого газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к окружению главы Белого дома, написала, что Трамп все больше разочаровывается в Тиллерсоне. Собеседники издания утверждали, что президент часто раздражается из-за действий своих помощников, советников и членов кабинета. По информации журналистов, Трамп и глава Госдепа, в частности, не сошлись во мнениях при обсуждении численности войск США в Афганистане, а также по вопросам блокады Катара и Кубы.

Пресса уже неоднократно предрекала отставку Тиллерсона. В конце июля об этом также сообщал телеканал CNN. По его данным, Тиллерсон и раньше имел разногласия с Трампом, но в последнее время противостояние с президентом резко усилилось.

Тиллерсон выступил перед СМИ с объяснениями, но не стал опровергать информацию об оскорблениях в адрес Трампа

По информации NBC News, после того как Тиллерсон в резкой форме высказался в адрес Трампа, лишь вице-президенту США Майклу Пенсу удалось уговорить главу американского внешнеполитического ведомства не уходить в отставку по собственному желанию. В ходе диалога Пенс убедил Тиллерсона доработать хотя бы до конца текущего года.

Эту же информацию подтверждает USA Today. При этом издание указывает на то, что вице-президент мог быть не в курсе того оскорбления, которое Тиллерсон допустил в адрес Трампа при коллегах, однако он понимал, что главному дипломату США на протяжении долгого времени не удается найти общий язык с президентом.

Вскоре после появления публикации NBC News Тиллерсон выступил перед журналистами на незапланированном брифинге и опроверг любые сообщения о том, что он когда-либо раздумывал об отставке. В это же время глава Госдепа похвалил внешнюю политику президента США и подчеркнул, что является частью той команды, которая старается "сделать Америку снова великой" (слоган избирательной кампании Трампа - Прим. NEWSru.com).

При этом Тиллерсон не стал опровергать сообщения СМИ о том, что он якобы назвал президента придурком. Он лишь ограничился фразой, что "не будет принимать участие в попытках разделить нацию".

Трамп назвал NBC News "фейковыми медиа" и потребовал извинений

Скандальную историю, которая развернулась в США 4 октября, уже прокомментировал и сам президент США. В своей излюбленной манере - посредством соцсети Twitter - глава Белого дома обрушился с критикой в адрес журналистов, сообщивших о его разногласиях с главным американским дипломатом.

"Вау, как много сегодня фейковых новостных историй. Неважно, что я делаю или говорю, они не будут писать или говорить обо мне правду. Фейковые медиа - вне контроля. NBC News - это фейковые новости, и еще более нечестное СМИ, чем даже CNN. Это позор для честной журналистики", - заявил Трамп.

Он продолжил, заявив, что абсолютно не удивлен тем, что рейтинги у "фейковых медиа" снижаются. "Госсекретарь Тиллерсон и вице-президент Пенс должны полностью опровергнуть историю NBC News. А те должны принести извинения Америке", - резюмировал глава Белого дома.