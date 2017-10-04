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Двум неоднократно судимым лицам отказали в эстонском гражданстве

Rus.Postimees.ee
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Паспорт. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

На заседании в четверг правительство решило отказать в предоставлении гражданства Эстонии двум лицам, неоднократном осужденным за преступления и проступки.

Правительство решило отказать в гражданстве Эстонии лицу, которое неоднократно привлекалось к ответственности за умышленные преступления, а в период 2002–2017 совершило 18 проступков, сообщил пресс-секретарь правительства. Судимость соискателя не погашена.

Также было решено отказать в предоставлении гражданства лицу, которое неоднократно привлекалось к ответственности за умышленные преступления, а в период 2004–2014 совершило 15 проступков. С момента погашения судимости, по оценке Министерства внутренних дел, прошло слишком мало времени.

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