Семейные врачи предлагают увеличить срок резидентуры с трех до четырех лет
4 октября 2017 г., 21:58
Семейные врачи Эстонии считают, что профессиональная практика после окончания вуза должна длиться не три, а четыре года, поскольку времени на освоение специальности просто-напросто не хватает.
По мнению семейных врачей, за три года невозможно пройти все циклы обучения для овладения необходимыми медицинскими навыками, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Через три года ты станешь семейным врачом, а у тебя, например, не было ни одного месяца обучения по болезням глаз и ни одного месяца - по мужским болезням. А ты должен их лечить в течение всей своей последующей карьеры, это очень сложно", - отмечает врач-резидент семейной медицины Янне Хаар.
В Финляндии врачи семейной медицины проходят обучение в резидентуре шесть лет.