В результате цепной аварии пострадали два человека

Инцидент имел место неподалеку от перекрестка с улице Валдеку, где автомобиль Citroen C4, которым управляла 26-летняя женщина, врезался сзади в стоявший Toyota Yaris, водителем которого была 47-летняя женщина. В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на стоявший перед ним Volkswagen Golf, водителем которого была 40-летняя женщина.

После столкновения с Toyota Citroen выехал с дороги и врезался в дерево. Водителя Citroen и пассажира – 16ллетнего мальчика – доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.