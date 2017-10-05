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В результате цепной аварии пострадали два человека

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. Илллюстративное фото. | ФОТО: Martin Ilustrumm

В среду, 4 октября, около 17.30 на пульт дежурного поступило сообщение об аварии в Таллинне на Вильяндиском шоссе, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место неподалеку от перекрестка с улице Валдеку, где автомобиль Citroen C4, которым управляла 26-летняя женщина, врезался сзади в стоявший Toyota Yaris, водителем которого была 47-летняя женщина. В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на стоявший перед ним Volkswagen Golf, водителем которого была 40-летняя женщина.

После столкновения с Toyota Citroen выехал с дороги и врезался в дерево. Водителя Citroen и пассажира – 16ллетнего мальчика – доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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