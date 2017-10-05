Подруга стрелка из Лас-Вегаса заявила, что не знала о готовившейся бойне

"Он никогда не говорил мне и не предпринимал никаких действий, которые вызвали бы у меня беспокойство, не делал ничего такого, чтобы я могла осознать, что он готовит что-то ужасное, вроде того, что произошло", - зачитал журналистам заявление 62-летней Дэнли ее адвокат Мэтт Ломбард.

Женщину, вернувшуюся на днях в США из Манилы, допросили сотрудники ФБР. В своем заявлении она также назвала Пэддока "добрым, заботливым, тихим человеком". Дэнли призналась, что ей никогда не приходило в голову, что он мог планировать акт насилия в отношении кого-либо.

По словам Дэнли, в настоящее время она в полной мере сотрудничает со следствием. Как пояснила гражданка Австралии филиппинского происхождения, она вернулась в США добровольно, так как знала, что следователи хотели поговорить с ней.

Дэнли, которая дважды была замужем, последнее время проживала вместе с Пэддоком в Меските (штат Невада), а в конце сентября она отправилась на Филиппины. Женщина находилась там и в момент стрельбы, устроенной Пэддоком 1 октября в Лас-Вегасе. Во вторник вечером она прилетела из Манилы в Лос-Анджелес, в аэропорту ее встретили сотрудники ФБР. Отмечается, что после беседы со следователями Дэнли не была задержана, ей также не предъявили никаких обвинений.

Как заявил накануне журналистам шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо, трудно поверить в то, что принадлежавший Пэддоку обширный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, обнаруженный полицией, он собрал самостоятельно, без чьей-либо помощи. По версии полиции, на это у мужчины ушло около 20 лет.

По данным следствия, Пэддок тщательно спланировал атаку. В полиции считают, что мужчина вел тайную жизнь на протяжении десятилетий. В минувшее воскресенье во время концерта неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе Пэддок открыл огонь по зрителям из своего номера на 32-м этаже отеля. Жертвами стрелка, согласно последней информации, стали 58 человек, более 480 пострадали. Пэддок покончил с собой до прибытия стражей порядка.

Джозеф Ломбардо на пресс-конференции в среду заявил, что из больниц выписаны 317 человек, пострадавших при стрельбе. Он уточнил, что их общее число составляло 489, а не 527, как сообщалось ранее.