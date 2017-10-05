Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Берлин заявил о важности продления закона об особом статусе Донбасса

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Паспорт ДНР. | ФОТО: Sergei Konkov/Sergei Konkov/TASS

Правительство Германии считает инициативу Петра Порошенко о продлении действия закона об особом статусе Донбасса важным шагом для реализации минских соглашений, пишет DW.com.

Германия положительно оценивает инициативу президента Украины Петра Порошенко о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе. Об этом в пресс-службе правительства ФРГ заявили в ответ на запрос DW.

Берлин подчеркивает, что этот закон является основой соответствующего пункта минских договоренностей. "Поэтому его продление было бы важным шагом для реализации минских соглашений", - сказано в заявлении немецкого правительства.

Инициативы Порошенко в Верховной раде

Ранее в тот же день Порошенко внес в Верховную раду два законопроекта, направленных на урегулирование ситуации в Донбассе. Первый из них нацелен на обеспечение государственного суверенитета Украины над находящимися под контролем пророссийских сепаратистов регионами на востоке страны и де-факто описывает состояние войны с Россией.

Во втором законопроекте Порошенко предлагает продлить на год действие закона об особом статусе местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса, истекающее в октябре. Закон вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на три года. Продление действия закона необходимо для продолжения процесса мирного урегулирования и развертывания в отдельных районах миротворческой операции ООН, говорится в документе.

Закон об особом статусе Донбасса определяет порядок взаимодействия органов местного самоуправления с органами центральной исполнительной власти, а также предусматривает механизмы господдержки социально-экономического развития отдельных районов на востоке Украины. Кроме того, согласно документу, Украина гарантирует освобождение от уголовного преследования сепаратистов, принимавших участие в боевых действиях. При этом закон вступит в силу только после проведения на этих территориях выборов по украинскому законодательству и согласно международным демократическим стандартам.

Наверх