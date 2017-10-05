В четверг стартует новый чемпионат Эстонии по баскетболу

Сокращение числа участников вызвано банкротством раквереского "Тарваса". Его место в первенстве хотел было занять клуб "Виру Булл", но поскольку формально он не является правопреемником "Тарваса", то руководство Эстонского баскетбольного союза данное ходатайство отклонило, пишет rus.err.ee.

В итоге регулярный чемпионат начнут 8 команд. Из них четыре - "Калев/Крамо", ТТУ, "ТЛУ/Калев" и "Г4С/Молодежная лига" - представляют столицу. По одной команде в первенстве имеют Рапла, Пярну, Валга, и Тарту.

В прошлом сезоне "Калев/Крамо" выиграл в финальной серии у "Рапла" со счетом 4:0.