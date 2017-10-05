Урмас Рейнсалу предложил доверить выборы президента сразу Коллегии выборщиков

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что с предложением изменить порядок выборов президента и, следовательно, Конституции ЭР, Рейнсалу накануне обратился к спикеру парламента Эйки Нестору, пишет rus.err.ee.

По словам Урмаса Рейнсалу, от попытки выбора президента в стенах Рийгикогу следует отказаться, а вместо этого сразу передать процедуру Коллегии выборщиков, состав которой министр также считает нужным изменить. Если прошлой осенью президента выбирали 101 депутат Рийгикогу и 234 представителя местных самоуправлений, то в будущем число делегатов от муниципалитов могло бы увеличиться до 422, таким образом общий состав коллегии выборщиков расширился бы до 523 человек.