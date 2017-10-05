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Урмас Рейнсалу предложил доверить выборы президента сразу Коллегии выборщиков

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ARDI TRUIJA/PÄRNU POSTIMEES/SCANPIX

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает, что выбирать президента Эстонии могла бы сразу Коллегия выборщиков, а срок должностных полномочий главы государства стоит продлить с нынешних пяти до семи лет. При этом на повторный срок президент претендовать не сможет.

Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что с предложением изменить порядок выборов президента и, следовательно, Конституции ЭР, Рейнсалу накануне обратился к спикеру парламента Эйки Нестору, пишет rus.err.ee.

По словам Урмаса Рейнсалу, от попытки выбора президента в стенах Рийгикогу следует отказаться, а вместо этого сразу передать процедуру Коллегии выборщиков, состав которой министр также считает нужным изменить. Если прошлой осенью президента выбирали 101 депутат Рийгикогу и 234 представителя местных самоуправлений, то в будущем число делегатов от муниципалитов могло бы увеличиться до 422, таким образом общий состав коллегии выборщиков расширился бы до 523 человек.

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