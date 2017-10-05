Шериф рассказал о тайной жизни лас-вегасского стрелка

Он сказал, что следователи последние три дня выясняли детали жизни Пэддока, однако не стал приводить никаких примеров. Также он заявил, что власти до сих пор не знают многого о том, каким образом вел свое существование Пэддок.

Причин, побудивших Пэддока пойти на преступление, Ломбардо также не назвал, но указал, что тот планировал сбежать с места бойни. В автомобиле убийцы было обнаружено более 22 килограммов таннерита, используемого для изготовления взрывающихся мишеней, и 1,6 тысячи боеприпасов.

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция обнаружила взрывчатку и ее компоненты.