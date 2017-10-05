Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Канкун за 394 евро!
5 октября 2017 г., 10:06
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Гоа начиная с 548 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сантьяго-де-Компостела начиная со 192 евро
Туда-обратно из Таллинна в Канкун начиная с 394 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 476 евро
Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 570 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 258 евро
Туда-обратно из Копенгагена в Лос-Анджелес начиная с 271 евро