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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Канкун за 394 евро!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: EDGARD GARRIDO/REUTERS

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на Гоа начиная с 548 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сантьяго-де-Компостела начиная со 192 евро

Туда-обратно из Таллинна в Канкун начиная с 394 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 476 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 570 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 258 евро

Туда-обратно из Копенгагена в Лос-Анджелес начиная с 271 евро

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