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Канцлер юстиции получает сообщения о махинациях на выборах

Rus.Postimees.ee
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Э-выборы. | ФОТО: Stanislav Moshkov / Õhtuleht

Сегодня канцлер юстиции Юлле Мадизе была вынуждена выйти с предупреждением о том, чего нельзя делать на выборах и просьбой не перегибать палку в своих подозрениях о нечестности определенных структур. И, прежде всего, речь идет о домах призрения, где, как уверяют обращающиеся, беспомощных людей преступно используют в качестве молчаливого электората.

«Вновь были выдвинуты подозрения в том, что руководители домов призрения якобы голосуют за всех своих подопечных, то есть совершают преступление. Я бы попросила не обвинять дома призрения без оснований, но если такие подозрения имеются, следует обратиться в полицию».

Далее канцлер юстиции дает перечень того, чего категорически нельзя делать во время голосования:

  • Изъятие ИД-карт и ПИН-кодов незаконно. Никто не может передавать свой э-идентитет и его нельзя забирать у другого человека.
  • Запрещено и наказуемо голосование вместо другого человека.
  • Если есть обоснованное подозрение, что кто-то злоупотребляет чужой ИД-картой, об этом следует незамедлительно проинформировать полицию.
  • В домах призрения живут как те, у кого есть право голоса, так и те, у кого его нет (дееспособность полностью ограничена).
  • Если права голоса нет, то ни руководитель учреждения, ни кто другой не может проголосовать за этого человека, потому что он не внесен в списки избирателей.
  • О голосовании в доме призрения, при необходимости, информирует местная избирательная комиссия или отделение. В дома во время голосования отправляются с избирательной урной.
  • Для проверки честности э-голосования есть целый ряд мер. Если ИД-карту никогда не использовали электронным способом, не используют ее для участия в выборах.
  • Разумная осторожность и критичность всегда обоснованы. В случае возникновения подозрения о совершении преступления обратитесь в полицию. Следуйте добрым традициям э-голования и советуйте поступать так же и другим.
  • Выбирайте именно тот способ голосования, который вам подходит.
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