Канцлер юстиции получает сообщения о махинациях на выборах
5 октября 2017 г., 10:19
Сегодня канцлер юстиции Юлле Мадизе была вынуждена выйти с предупреждением о том, чего нельзя делать на выборах и просьбой не перегибать палку в своих подозрениях о нечестности определенных структур. И, прежде всего, речь идет о домах призрения, где, как уверяют обращающиеся, беспомощных людей преступно используют в качестве молчаливого электората.
«Вновь были выдвинуты подозрения в том, что руководители домов призрения якобы голосуют за всех своих подопечных, то есть совершают преступление. Я бы попросила не обвинять дома призрения без оснований, но если такие подозрения имеются, следует обратиться в полицию».
Далее канцлер юстиции дает перечень того, чего категорически нельзя делать во время голосования: