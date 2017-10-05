Канцлер юстиции получает сообщения о махинациях на выборах

«Вновь были выдвинуты подозрения в том, что руководители домов призрения якобы голосуют за всех своих подопечных, то есть совершают преступление. Я бы попросила не обвинять дома призрения без оснований, но если такие подозрения имеются, следует обратиться в полицию».

Далее канцлер юстиции дает перечень того, чего категорически нельзя делать во время голосования: