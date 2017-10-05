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Фото: грузовик врезался в бетонную панель

Järva Teataja
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Сегодня, 5 октября, в 6.17 спасатели получили вызов на улицу Мюнди в Пайде, где грузовик врезался в несущую раму ворот.

В результате удара бетонная панель получила повреждения, ее части разлетелись по асфальту. Спасатели убрали куски бетона с дороги, и грузовик смог продолжить свой путь. Опасная зона была огорожена специальной лентой. Пострадавших нет, сообщает Järva Teataja.

По данным Järva Teataja, ДТП спровоцировал поднятый кузов грузовика, который водитель забыл опустить перед началом езды. Так транспортное средство врезалось в несущую раму ворот.

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