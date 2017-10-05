Квартирные товарищества просят у государства шестьдесят миллионов евро

При поддержке структурных фондов ЕС KredEx выделил 102 млн евро для проведения квартирными товариществами реновации жилых домов. На сегодняшний день KredEx получил 460 ходатайств на общую сумму 104 миллиона евро. Денег больше нет.

«Для обеспечения устойчивого и стабильного механизма поддержки реновации жилого фонда и продолжения хорошо опробированного и успешного сотрудничества с фондом KredEx предлагаем выделить из государственного бюджета 60 млн евро в ближайшие два финансовых года», - гласит обращение.

«Развитие рынка жилья в Эстонии тесно связано с сохранением имеющегося жилого фонда. Нельзя забывать и о том, что почти 97% жилого фонда Эстонии находится в частной собственности. Поэтому основное внимание нужно уделять поддержанию в порядке и модернизации существующего жилого фонда, поддерживая собственников необходимыми инвестициями», - говорится в обращении.