Эстонское общество НАТО проведет конференцию по защите населения

Центральная тема предстоящей в пятницу в зале конференций Рийгикогу ежегодной конференции «Безопасность Эстонии 2017: мой вклад» - подготовка населения к кризисам, обучение сообществ и добровольных объединений и вклад в организацию кризисной помощи, сообщило общество.

На конференции выступит с приветственной речью глава МВД Андрес Анвельт, по мнению которого трагические события последних лет показывают, что кризисы вышли из своих прежних границы. Люди должны быть готовы и к такому кризису, который не был вызван природной катастрофой или военным конфликтом. «Об этом нужно задумываться в семье, сообществе, местном самоуправлении, к этому должны быть готовы организатор мероприятий, предприниматель и разумеется государство. Роль государства — руководить процессом, но без сотрудничества с гражданами и сообществом предупреждение и разрешение кризисов практически невозможно», - сказал министр.

«Концепция защиты населения заложила единую базу для координированной работы учреждений и организаций в мирное и военное время, - сказал главный гость конференции, Андре Вальтер из федерального бюро по гражданской обороне и кризисной помощи Германии. - При урегулировании кризисных ситуаций одной из главных целей защиты населения является ответственное население, которое проинформировано о рисках и умеет себя защищать».

Также на конференции выступят глава главного штаба Сил обороны бригадный генерал Мартин Херем, вице-канцлер по политике обороны Министерства обороны Кристьян Прикк, вице-канцлер по политике внутренней безопасности МВД Эркки Коорт и другие эксперты.

О подготовке населения к кризисам расскажут руководители спасательного департамента, Найскодукайтсе и ряда общественных организаций.

Организаторы конференции — Эстонское общество НАТО и НКО Kodanikukaitse совместно с комиссией по государственной обороне Рийгикогу. Конференция проходит при поддержке Министерства обороны, МВД, Фонда Конрада Аденауэра, Кайтселийта и штаб-квартиры НАТО.

Прямую трансляцию будут вести Рийгикогу, портал мнений Postimees и Postimees на русском языке.