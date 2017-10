Фото и видео: Google официально представила смартфоны Pixel 2, Pixel 2 XL и ноутбук Pixelbook

Pixel 2 и Pixel 2 XL

Стоит отметить, что большинство характеристик новых смартфонов, а также сведения об их цене и датах выхода на рынок были раскрыты за пару дней до презентации. Как и ожидалось, Pixel 2 получил пятидюймовый дисплей с разрешением 1080*1920 пикселей и соотношением сторон 16:9, в то время как Pixel 2 XL оснащен шестидюймовым дисплеем с разрешением 1440*2560 пикселей, небольшими рамками и соотношением сторон 18:9, пишет Newsru.com. Оба смартфона оснащены датчиком отпечатков пальцев, работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 и имеют по 4 ГБ оперативной памяти. Объем основной памяти Pixel 2 и Pixel 2 XL составляет 64 или 128 ГБ.

It's here! Meet the new Google Pixel 2 and Pixel 2 XL. Highest rated smartphone camera. Again. pic.twitter.com/8w9s8Z1VGd