У воинов-афганцев появится свой памятник в Нарве

Создание и оформление мемориала в память о воинах-афганцах на нарвском проспекте Героев еще завершается. Открытие состоится в полдень 8 октября.

Местом размещения мемориала погибшим в Афганистане солдатам был выбран участок на четной стороне нарвского проспекта Кангеласте (проспект Героев), а конкретно - начало парка Пяхклимяэ.

Архитектором мемориала выступил Тоомас Мяги, а автором центральной композиции - это гранитный постамент и на нем две отлитые из бронзы большие автоматные гильзы - известный скульптор Айвар Симсон, сам тоже воевавший в Афганистане в рядах Советской армии.

«Он наш очень хороший друг и товарищ», - уже ранее рассказывал об Айваре Симсоне нарвитянин Борис Абрамов, член правления союза ветеранов боевых действий и военной службы «Бастион», который выступил инициатором создания данного мемориала.

Нынче Абрамов сообщил, что мемориал будет торжественно открыт в воскресенье, 8 октября в полдень.

«В сборе пожертвований приняло участие много людей, - рассказывает он. - Весь бюджет составил 34 тысячи евро».

После открытия, а именно в 13.30, в нарвском центре культуры «Женева» начнется концерт, вход на который бесплатный для всех желающих.

В декабре прошлого года писалось, что государство выделило на нарвский мемориал афганцам 3000 евро. Это произошло в рамках так называемого крышевого финансирования всевозможных проектов через членов Рийгикогу.

Союзу «Бастион» известно по крайней мере о двоих нарвитянах, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане в рядах Советской армии, - рядовые Алексеев и Федоров. Ныне живущих афганцев из Нарвы и Нарва-Йыэсуу насчитывается порядка 70 человек.

Скульптор Айвар Симсон, воевавший в Афганистане на советской стороне в 1979-1981 годах, считает, что создание этого мемориала - очень важное дело.

Компьютерная визуализация будущего монумента.

«Наше государство - официальная пресса, официальные власти - молчит об этом», - Симсон раздосадован тем, что ветеранам советской афганской миссии не уделяется должного внимания, а создание мемориала в Нарве кое-кем даже тормозилось. «Но, к счастью, он открывается: памятник получился таким, каким он и должен быть - скромным, не помпезным», - скульптор и бывший солдат все же доволен.

Говоря на афганскую тему, Симсон всегда подчеркивает одно: и для тех, кто служил там в советской форме, и для тех, кто в новом веке служил в эстонской форме, враги в Афганистане были фактически одни и те же - вооруженные исламисты: афганские моджахеды тогда и террористы Талибана потом.

О своих собственных двух годах в суровом Афганистане Айвар Симсон вспоминает редко, отмечая, что лет прошло уже много: «Но конечно, когда я делал эту скульптуру, снова вспоминал своих погибших и раненых друзей».

«Когда вспоминаю об этом, мурашки бегают по спине, - признался скульптор. - И я чуть-чуть боюсь открытия этого памятника…»

В Кохтла-Ярве местные активисты уже лет восемь вынашивают планы установки памятника воинам-афганцам на месте памятника Ленину в старой части города, а художник Эдуард Конт давно сделал макет.

Здешний член правления ассоциации ветеранов боевых действий Алексей Мельдер в прошлом году рассказывал «Северному побережью», что они долго пытались получить разрешение от мэра, но Евгения Соловьева самого в итоге сняли.

Нынче Мельдер подтвердил, что никакого продвижения их кохтла-ярвеского проекта по-прежнему нет: «Тишина, как в морге». Но активист уверен, что памятник нужен: «Конечно, это не жизненная необходимость, но надо, чтобы люди знали и помнили, что отсюда ребята тоже уходили».

И конечно же, представители кохтла-ярвеских воинов-афганцев постараются приехать на предстоящее открытие памятника в Нарве.