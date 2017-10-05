Надпись на кассе в магазине Rimi возмутила покупателей: «А чем мы хуже?»
5 октября 2017 г., 11:54
«Покупающие сигареты и карт предоплаты телефонных разговоров обслуживаются вне очереди» - такую надпись увидел латвийский покупатель на кассе информационного стола в одном из магазинов сети Rimi и очень возмутился. «А чем они лучше нас?» - цитирует его Русский TVNET.
Передача Bez Tabu отправилась в магазин, чтобы удостовериться, действительно ли существует такие привилегии для определенных покупателей и необходимы ли они вообще?
Представитель Rimi Инга Бите прокомментировала ситуацию так: «Это отдельный случай отдельного магазина. Такие кассы предусмотрены для всех покупателей с маленьким числом товаров. Это неверная формулировка самих работников».
Как отмечают журналисты, надпись позже исчезла.