Надпись на кассе в магазине Rimi возмутила покупателей: «А чем мы хуже?»

Передача Bez Tabu отправилась в магазин, чтобы удостовериться, действительно ли существует такие привилегии для определенных покупателей и необходимы ли они вообще?

Представитель Rimi Инга Бите прокомментировала ситуацию так: «Это отдельный случай отдельного магазина. Такие кассы предусмотрены для всех покупателей с маленьким числом товаров. Это неверная формулировка самих работников».

Как отмечают журналисты, надпись позже исчезла.