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Надпись на кассе в магазине Rimi возмутила покупателей: «А чем мы хуже?»

Rus.Postimees.ee
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Надпись на кассе в магазине Rimi возмутила покупателей. | ФОТО: Скриншот.

«Покупающие сигареты и карт предоплаты телефонных разговоров обслуживаются вне очереди» - такую надпись увидел латвийский покупатель на кассе информационного стола в одном из магазинов сети Rimi и очень возмутился. «А чем они лучше нас?» - цитирует его Русский TVNET.

Передача Bez Tabu отправилась в магазин, чтобы удостовериться, действительно ли существует такие привилегии для определенных покупателей и необходимы ли они вообще?

Представитель Rimi Инга Бите прокомментировала ситуацию так: «Это отдельный случай отдельного магазина. Такие кассы предусмотрены для всех покупателей с маленьким числом товаров. Это неверная формулировка самих работников».

Как отмечают журналисты, надпись позже исчезла.

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