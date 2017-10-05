В Таллинне открыты девять участков для предварительного голосования

Таким образом, отметил председатель Таллиннской городской избирательной комиссии Тоомас Сепп, создаются возможности для участия в выборах всех, кто по какой-то причине не сможет прийти на избирательный участок в день выборов.

Предварительное голосование вне избирательного участка по месту жительства возможно с 12 до 20 часов с 5 по 8 октября на:

избирательном участке № 7 - торговый центр Rocca al Mare на Палдиском шоссе, 102;

избирательном участке № 14 – центр Solaris на бульваре Эстония, 9;

избирательном участке № 20 – центр Kristiine на улице Эндла, 45;

избирательном участке № 32 – магазин Maxima XX на улице Смуули, 9;

избирательном участке № 38 – Lasnamäe Centrum на улице Мустакиви, 13;

избирательном участке № 44 – магазин Linnamäe Maxima XXX на улице Линнамяэ, 57;

избирательном участке № 52 – центр Magistral на бульваре Сыпрузе, 201;

избирательном участке № 59 – центр Järve на Пярнуском шоссе, 238;

избирательном участке № 79 – центр Stroomi на улице Туулемаа, 20.

В четверг началось также круглосуточное электронное голосование, которое продлится до 18 часов 11 октября.

В течение первой половины следующей недели — с 9 по 11 октября с 12 до 20 часов в Таллинне можно будет принять участие в предварительном голосовании на всех 87 участках по месту жительства. Вне места жительства в эти дни можно будет проголосовать на 19 участках.

15 октября, в день выборов, голосовать можно будет с 9 до 20 часов только на избирательном участке по месту жительства, либо, в определенных случаях, на дому. Те избиратели, данные которых в регистре значатся с точностью до городского района, смогут проголосовать в своем районе на определенном городской управой избирательном участке.

На выборах в Таллиннское городское собрание правом голоса обладают живущие в Таллинне по данным регистра на 15 сентября и достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане Европейского Союза и иностранцы, не являющиеся гражданами государства-члена Евросоюза, живущие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство или вида на жительство долговременного жителя.