В Таллинне открыты девять участков для предварительного голосования

С понедельника по воскресенье включительно таллинцы имеют возможность посетить девять избирательных участков, на которых проводится предварительное голосование, сообщила горуправа.
Таким образом, отметил председатель Таллиннской городской избирательной комиссии Тоомас Сепп, создаются возможности для участия в выборах всех, кто по какой-то причине не сможет прийти на избирательный участок в день выборов.
Предварительное голосование вне избирательного участка по месту жительства возможно с 12 до 20 часов с 5 по 8 октября на:
избирательном участке № 7 - торговый центр Rocca al Mare на Палдиском шоссе, 102;
избирательном участке № 14 – центр Solaris на бульваре Эстония, 9;
избирательном участке № 20 – центр Kristiine на улице Эндла, 45;
избирательном участке № 32 – магазин Maxima XX на улице Смуули, 9;
избирательном участке № 38 – Lasnamäe Centrum на улице Мустакиви, 13;
избирательном участке № 44 – магазин Linnamäe Maxima XXX на улице Линнамяэ, 57;
избирательном участке № 52 – центр Magistral на бульваре Сыпрузе, 201;
избирательном участке № 59 – центр Järve на Пярнуском шоссе, 238;
избирательном участке № 79 – центр Stroomi на улице Туулемаа, 20.
В четверг началось также круглосуточное электронное голосование, которое продлится до 18 часов 11 октября.
В течение первой половины следующей недели — с 9 по 11 октября с 12 до 20 часов в Таллинне можно будет принять участие в предварительном голосовании на всех 87 участках по месту жительства. Вне места жительства в эти дни можно будет проголосовать на 19 участках.
15 октября, в день выборов, голосовать можно будет с 9 до 20 часов только на избирательном участке по месту жительства, либо, в определенных случаях, на дому. Те избиратели, данные которых в регистре значатся с точностью до городского района, смогут проголосовать в своем районе на определенном городской управой избирательном участке.
На выборах в Таллиннское городское собрание правом голоса обладают живущие в Таллинне по данным регистра на 15 сентября и достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане Европейского Союза и иностранцы, не являющиеся гражданами государства-члена Евросоюза, живущие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство или вида на жительство долговременного жителя.