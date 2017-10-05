На порталах недвижимости появились объявления с неправильными адресами

«В самом деле, при выкладывании текста объявлений на портале маклерами были введены неправильные адреса», – отметил руководитель портала kv.ee Тарво Теслон.

Ничего особенного

Маклеры, которые искажали информацию и вводили в текст объявления неправильные адреса, работают в разных бюро недвижимости. Сами они не скрывают, что умышленно написали, что квартира находится в Тарту, а не в пригороде, находящемся за городской чертой.

«Если я напишу в объявлении о продаже квартиры, что она находится в волости Юленурме, то я ее не продам», – утверждает маклер Bonus Kinnisvara Йоэль Вискус, который опубликовал объявление, в котором написал, что трехкомнатная квартира на улице Когре-теэ, 4 находится в городе Тарту, а не в волости Юленурме.

Маклер добавил, что откликнувшимся на объявление потенциальным покупателям он сразу объясняет, что квартира находится не в городе, но этот факт, по его словам, никого не опечалил и никто себя обманутым не почувствовал.

«Будем честными – люди выбирают жилье по его местонахождению. Если мы говорим о квартире на Когре-теэ, то этот дом находится точно на границе города и волости, рядом с "Лыунакескус". Если кто-то ищет жилье именно в этом месте, он никогда не будет набирать в поисковике «волость Юленурме», а наберет слово «Тарту», – сказал маклер.

Под Тарту, в Раади на улице Каупмехе в строящемся многоквартирном доме квартиры уже продаются. И хотя дом находится за пределами города, предложения о продаже на порталах можно найти, только если искать недвижимость в Тарту.

В объявлениях указано, что квартира находится в Тарту, однако дом расположен за пределами городской черты. Фото: скриншот сайта KV.EE. Графика: Артур Куус

Объявления-дублеры

Маклер бюро недвижимости Uus Maa Кристи Тобрелутс сказала, что продающиеся квартиры на Каупмехе в Раади можно найти, набирая в поисковике и Тарту, и Тартумаа.

«Многие клиенты не делают различия между Раади и Тарту. Но в тексте объявления написано, что административно квартира не находится в городской черте. У нас не было намерения вводить в клиентов в заблуждение», – отметила Тобрелутс.

Тарво Теслон добавил: «Мы против такого подхода, но, с другой стороны, интересующийся одним городским районом или волостью посетитель портала таким образом может найти подходящую недвижимость рядом, но в другом самоуправлении».

А еще Теслон сказал, что это – обычная практика и маклеры, используя такую стратегию продаж, и в мыслях не имеют обмануть клиента.

По мнению Департамента защиты прав потребителя, человек должен получать благодаря объявления о продаже достоверную информацию. В противном случае это считается введением потребителя в заблуждение.

«В объявлении о продаже недвижимости важным, помимо прочего, следует считать месторасположение недвижимости, которое нужно указывать как можно более точно», – передала мнение Департамента защиты прав потребителя Пилле Калда, специалист по связям с общественностью.