Фото: продается квартира с призраком или просто пора делать ремонт?
5 октября 2017 г., 13:10
Если в поисках нового жилья долго рассматривать фотографии на порталах недвижимости, можно найти много интересного и даже загадочного. Например, на этой фотографии точно что-то не так, пишет Kodu.
Приглядитесь: на кровати сидит какая-то туманная фигура, не правда ли?
Фото: KV.EE
Потенциальный, но впечатлительный покупатель может запросто отказаться от покупки дома с привидением. Более здравомыслящему человеку сразу станет понятно: в комнате давно не переклеивали обои, а ее обитатель имел привычку читать в постели не лежа, а сидя. Но все равно забавно, правда?