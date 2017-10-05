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Фото: продается квартира с призраком или просто пора делать ремонт?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Если в поисках нового жилья долго рассматривать фотографии на порталах недвижимости, можно найти много интересного и даже загадочного. Например, на этой фотографии точно что-то не так, пишет Kodu.

Приглядитесь: на кровати сидит какая-то туманная фигура, не правда ли?

Фото: KV.EE

Потенциальный, но впечатлительный покупатель может запросто отказаться от покупки дома с привидением. Более здравомыслящему человеку сразу станет понятно: в комнате давно не переклеивали обои, а ее обитатель имел привычку читать в постели не лежа, а сидя. Но все равно забавно, правда?

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