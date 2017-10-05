Бизнесмен: мы несправедливо проиграли конкурс на реновацию Котла культуры

Выступавший первым член правления строительной фирмы Tafrix Кайдо Курвитс сказал, что в 2014 году получил от другой фирмы, Antifire Tuleohutuslahendused OÜ, предложение о совместном тендере по реновации «Котла культуры». Курвитс сказал, что причина сотрудничества заключалась, скорее всего, в том, что у Antifire Tuleohutuslahendused OÜ не было всех необходимых референций.

Поначалу конкурс выиграла строительная фирма Riito, но она вскоре сошла с дистанции. После этого победителем объявили совместное предложение Antifire Tuleohutuslahendused и Tafrix, но вскоре выяснилось, что оно соответствует не всем условиям. «Предложение оспорил уступивший нам участник - строительная фирма Astlanda Ehitus - доля в которой принадлежит Айвару Туулбергу», - сказал Курвитс. Вопрос заключался в том, какие соответствующие условиям конкурса работы Tafrix выполнила за последние пять лет. Tafrix представила объект, построенный шесть лет назад. «Возможно, это вопрос интерпретации», - сказал Курвитс и пояснил, что после передачи спорного объекта на нем продолжались работы, которые проводились и в следующем после передачи году.

По его словам, организатор тендера мог бы обратиться к участнику за дополнительными данными. В то же время, отметил Курвитс, отказ от предложения был одним из доступных организатору вариантов действий.

Выступивший следующим член правления и пайщик Antifire Tuleohutuslahendused OÜ Андрус Нурга сказал, что его фирма участвовала в тендере в 2014 году. «Мы были заинтересованы в установке спринклерной системы в Котле культуры», - отметил Нурга и добавил, что от их фирмы этим конкретным проектом занимался Олави Израэль.

Нурга сказал, что, поскольку его фирма специализируется на решениях в области пожарной безопасности, в предложение включили строительную фирму Tafrix. «После выхода строительной фирмы Riito нас признали победителями», - сказал Нурга и добавил, что, насколько ему известно, их предложение отвечало всем требованиям. На вопрос о причине выхода Riito Нурга ответил, что предложение Riito было дешевле остальных примерно на полмиллиона и что по такой низкой цене было невозможно произвести реновацию. «Мы оспорили предложение Riito через комиссию по оспариванию тендеров, в результате фирма Riito вышла из тендера», - сказал Нурга и добавил, что таким образом его фирма и стала вместе с Tafrix победителем конкурса.

По словам Нурга, прежде чем заключить договор, представитель Котла культуры стал задавать дополнительные вопросы о конечном сроке работ на одном из прошлых объектов и из-за этого предложение фирмы отстранили с конкурса. «Для меня это было новостью, я не догадывался, что такое возможно. Представитель Котла культуры утверждал, что Astlanda оспорила предложение и что нужно проверить дополнительные данные», - сказал он.

«Я придерживался той позиции, что речь шла не о фактической, а о формальной ошибке. Мы считали, что решение об отклонении предложения было несправедливым», - сказал Нурга. Он добавил, что, поскольку со стороны Котла культуры не было заметно никакой инициативы продолжать сотрудничество, активность Antifire также сошла на нет.

«Мы обсуждали с адвокатом вариант оспаривания, но решили, что это было бы бесперспективно. Мы не видели со стороны организатора тендера заинтересованности в сотрудничестве с нами», - сказал Нурга.

Обвинение рассматривает победу фирмы Туулберга на конкурсе в качестве незаконной льготы, которую Сависаар предоставил бизнесмену за взятку.

Бизнесмен Олави Израэль сказал, что в 2014 году во время проведения тендера по реновации работал по договору в Antifire Tuleohutuslahendused OÜ, где составлял необходимую для участия в тендере документацию. Фирма Antifire решила участвовать в тендере, а совместное предложение со строительной фирмой Tafrix представили потому, что не хватало референций в строительной сфере, пояснил Израэль.

На вопрос, было ли серьезным выявленное организатором несоответствие правилам, Израэль сказал, что, на его взгляд, оно не было достаточным основанием для отказа предложению в квалификации. Израэль также задался вопросом, как Astlanda Ehitus догадалась подвергнуть сомнению референции Tafrix.