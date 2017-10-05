П.И. Филимонов. Как сделать из меня электорат

Я редко хожу на выборы, и не потому, что считаю, что от меня ничего не зависит. Просто не тот я человек, для которого это как-то очень важно. Я много раз говорил и писал, что признаком стабильной в политическом плане страны, на мой взгляд, является ситуация, когда результаты выборов, конкретно – победа той или иной партии или коалиции – вообще никак не влияют на положение конкретных граждан страны в короткой перспективе.

В длинной – да, наверное, должны все равно влиять, но происходить это должно постепенно, едва заметно, а не так, что взять гражданина за шкирку и бросить в прорубь, как бывает в некоторых пассионарных государствах.

К тому же ишак рано или поздно сдохнет, в такой стране, как наша, где политики ходят по кругу и играют в игру «музыкальные стулья», рано или поздно они опять поменяются, вернется старый победитель, а с ним и оплаканный было статус-кво. Как, например, весело происходит в близком моей шкуре образовании.

Придет это Аавиксоо, настрогает каких-нибудь планов реформ, провещает что-то про васюковские космопорты – и только ты морально напряжешься и приготовишься терпеть и получать удовольствие, как Аавиксоо резвой бабочкой упархивает в туман, а откуда ни возьмись появляется Осиновский. Этот приходит со своими идеями, перечеркивает все реформы предшественника и начинает было продвигать свои глобальные идеи, и ты обратно напрягаешься, но уже с какой-то легкой усмешкой, потому что как-то уже предвидишь будущее. Потому что потом – бац – и обратно Майлис Репс. И новый поворот в никуда из ниоткуда. А между ними, по-моему, была еще какая-то женщина, которую даже запомнить толком не успел, а ведь и она тоже человек, и у нее были какие-то планы и намерения.

И реформы, которые когда-то – еще года четыре назад всего лишь – предлагались васюкинцам господином Аавиксоо, оказываются, как пел некогда Петр Налич, lost and forgotten, утрачены и забыты. Воистину, в наших условиях даже не нужно сидеть у водоема долго. Трупы врагов плавают туда-сюда со сверхзвуковой скоростью.

Не хожу я на выборы по разным причинам. Забываю, например. На прошлых парламентских честно собирался голосовать, но вспомнил о них только часов в девять вечера означенного воскресенья, когда уже все позакрывалось. Или есть дела поважнее. Или еще что.

В этом году я наконец озаботился и решил поэкспериментировать с электронным голосованием. Если не забуду, конечно. Потому что муниципальные выборы – это, как правило, больше цирк, кино и немцы, чем выборы, так сказать, более скучных серьезных уровней.

Ну и к тому же тут есть вариант всё и всех проверить. Допустим, выбрать их на сколько-то там лет – я не помню навскидку – ну, допустим, на четыре. А через четыре года прийти в ласнамяэскую канаву и попинать ногой вот эти вот каменные штуки, которые там с обоих боков виднеются, эти выходы каких-то там горных пород, если я правильно помню. Где, мол, метро? Обещали – и чо? Давайте, господин Криштафович, лопату в руки и сами ройте. Если за четыре года организовать не получилось.

То же с трамваем. То же с мечетями. С ними еще интереснее. Если бы у меня было очень много денег и мне было бы совсем скучно жить, я бы заказал фирме Merko, например, построить мечеть где-нибудь под окнами Мартина Хельме. Частное предприятие, частные деньги, теоретически никто никакого права вмешиваться не имеет. И посмотрел бы, как он долгими зимними ночами методично и лично подтачивает возводимый Merko фундамент. Ei luba он, видите ли. Детям своим ei luba будете, простите. И то до достижения совершеннолетия, потом тоже не получится.

А голосовать не глядя я стал бы за таких людей, которых реально можно проверить и которые реально выполняют свои обещания. Вот конкретно. Обещали метро – прокопали и пустили. Да, за один срок, да, крутитесь, как хотите. Иначе нечего обещать. Или вдруг кто пообещает истребить в Таллинне пробки. И истребит. Сначала, как он только обещать будет, я еще подумаю. А если сказка станет былью, в следующий раз я точно проголосую за этого господина. Или госпожу, чтобы уж не обвиняли в гендерной предвзятости.

В общем, поменьше абстракций. Побольше проверяемой конкретики. Тогда даже таких, как я, можно в чем-то убедить и куда-то вытащить. Не на избирательный участок, так хоть на сайт valimised.ee.