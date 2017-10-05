Вопрос читателя: смогу ли я с нового года использовать рабочий автомобиль для личных поездок?

"Хотелось бы узнать одну вещь. С нового года выходит новый закон об использовании рабочей машины (на фирму если оформлена). Какие ограничения будут при использовании автомобиля в личных целях? Например, поездка на обед домой, в магазин. Закон это разрешает или нет?" - поинтересовался читатель.

Отвечает бухгалтер-консультант бухгалтерского и юридического бюро Punamoon OÜ Екатерина Долгушева:

Закон не запрещает давать автомобиль, который находится во владении или пользовании фирмы, для совершения личных поездок своим сотрудникам или членам правления. Важно, что при наличии личных, не связанных с предпринимательской деятельностью фирмы, поездок у фирмы возникает обязанность платить налоги со специальной льготы (erisoodustus).

Если мы говорим о легковом автомобиле (категории М1 или M1G), зарегистрированном на фирму, то с 1 января 2018 меняется порядок расчета базы, с которой взимаются налоги со специальной льготы. С нового года сумма, которая облагается налогами, зависит от мощности автомобиля и рассчитывается следующим образом:

1,96 евро за 1 кВт мощности для автомобиля младше 5 лет

1,47 евро за 1 кВт мощности для автомобиля старше 5 лет

Надо также иметь в виду, что при использования легкового автомобиля в личных целях фирма не имеет права брать налог с оборота к зачету с суммы приобретения автомобиля и с расходов на автомобиль в полном, стопроцентном объеме.

1 января 2018 в законе также появилось новое положение о грузовых автомобилях с категорией N1 и с массой до 3500 кг. Если необходимо, можно рассчитывать базу налогов со специальной льготы таким же образом, как и для легкового автомобиля.

ПРИМЕР

Маленький пример расчета налоговой нагрузки с 1 января 2018 при наличии зарегистрированного на фирму легкового автомобиля, который используется и в предпринимательских, и личных целях:

Автомобиль старше 5 лет, имеет мощность 91кВт, категория, указанная в техническом паспорте, - M1.

База для налогообложения рассчитывается следующим образом

91 * 1,47 (коэффициент) = 133,77 евро – это база для расчета налогов.

Расчет налогов производится следующим образом:

133,77 * 20/80 = 33,44 евро – сумма подоходного налога, подлежащего к уплате, декларируем в декларации TSD.

(133,77 + 33,44) * 33% = 55,18 евро – сумма социального налога, подлежащего к уплате, декларируем в декларации TSD.

Налоговая нагрузка на легковой автомобиль, зарегистрированный на фирму, в календарный месяц составляет 88,62 евро. Рассчитывается она следующим образом: 33,44 + 55,18 = 88,62 евро.

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