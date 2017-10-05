Еврокомиссия подаст в суд на правительство Ирландии из-за нежелания взыскать с Apple 13 млрд евро недоплаченных налогов

"Спустя год с лишним после принятия Еврокомиссией решения Ирландия так и не получила деньги", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, добавив, что Дублин не добился выплаты даже части причитающейся суммы. При этом Вестагер напомнила, что срок выплаты истек еще в январе этого года, пишет Newsru.com.

В свою очередь, Министерство финансов Ирландии заявило, что не разделяет позицию Комиссии, но намерено получить деньги от Apple, несмотря на собственную апелляцию по делу. Также в ведомстве сообщили, что находятся в тесном контакте с Еврокомиссией и Apple, и выразили сожаление в связи с сообщением о подаче иска.

Напомним, что согласно выводам Еврокомиссии, сделанным по итогам расследования, начатого в 2014 году и обнародованным в августе прошлого года, Ирландия предоставила компании неоправданные налоговые льготы, нарушив правила ЕС о предоставлении государственной помощи. В результате Apple платила гораздо меньше налогов, чем другие компании.

Так, благодаря соглашению с властями страны в 2003 году Apple платила налог на прибыль в размере 1%, а в 2014 году ставка налога и вовсе уменьшилась до 0,005%. Кроме того, используемая Apple схема позволяла компании избегать налогообложения почти на всю прибыль, получаемую на европейском рынке, поскольку все продажи фиксировались в Ирландии.

Решение Еврокомиссии в декабре прошлого года обжаловала как сама Apple, так и правительство Ирландии. Как говорилось в заявлении Министерства финансов страны, действия Apple не нарушали ирландское налоговое законодательство, в то время как Еврокомиссия в ходе расследования нарушила установленные процедуры и превысила свои полномочия.

Низкие ставки налога на корпоративную прибыль являются краеугольным камнем экономической политики Ирландии. Базовая ставка налога в стране составляет 12,5% и является минимальной среди государств Западной Европы. Благодаря этому в Ирландии размещены подразделения более чем 700 крупных американских компаний, создавших в стране 140 тыс. рабочих мест.

Reuters также сообщает, что Еврокомиссия обвиняет в аналогичных нарушениях и власти Люксембурга, которые должны потребовать около 250 млн долларов недоплаченных налогов от компании Amazon.